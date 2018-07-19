Sapkınlık ünlüler eliyle yayılıyor!

Gelecek nesiller için büyük tehlike arz eden eşcinsel sapkınlığın kamuoyunun yakından tanıdığı ünlüler eliyle yaygınlaştırıldığı ortaya çıktı. Özellikle son yıllarda ünlüler arasında artan cinsiyet değiştirme operasyonunun da bu kirli planın bir parçası olduğu belirlendi. Rüzgar Erkoçlar, Ayta Sözeri, Selin Ciğerci, Duygu Şakucuoğlu, Kerimcan Durmaz, Arda Bektaş ve Fatih Ürek gibi kamuoyunun bildiği isimlerin LGBTİ’lilerin ekran yüzü olduğu kaydedildi. Şarkıcı Mustafa Ceceli’nin eski eşi Sinem Gedik’in, kadın sanatçı İntizar ile eşcinsel ilişki içeren görüntülerin medyaya yansımasının da, toplumun algılarının değiştirilmesine yönelik adımlar olduğu öğrenildi. Toplumun yakından tanıdığı iki kadının gayri ahlaki görüntülerinin, medya tarafından aklanmaya çalışılmasının da eşcinselliği meşrulaştırma çabası olduğu ifade edildi.

EKRAN YÜZÜ OLUYORLAR

Asil ve yüce Müslüman Türk milletinin baş belası LGBTİ’li sapkınların, aile yapımızı ve toplum ahlakımızı bozmaya yönelik faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. AB ülkelerini fonları ve Soros’un kirli paralarıyla beslenen LGBTİ’li sapkınlar kamuoyunun yakından tanıdığı ünlüler vasıtasıyla ahlaksızlıklarını meşrulaştırıyor.

Son yıllarda ünlüler arasında artan cinsiyet değiştirme operasyonları, LGBTİ’li sapkınların propagandasını kolaylaştırıyor. Televizyon ekranları yahut sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan bu ünlülerin, genel toplum ahlakına uymayan davranışları sapkınların ekmeğine yağ sürüyor. Medya tarafından oldukça şişirilen ve kolay para kazanmanın sembol ismi haline getirilen Kerimcan Durmaz’ın ahlaki yapımıza uymayan homo tavırları gençlerimizi zehirliyor.

MEŞRULAŞTIRILIYOR

Dizi oyuncusu Nil Erkoçlar’ın cinsiyet değiştirerek erkek olduğu ve Rüzgar Erkoçlar adını aldığı günden beri her adımı malum medya tarafından servis ediliyor. Fıtrata mugayir hareket eden bir ismin sürekli olarak ekranlarda boy göstermesi, cinsiyet değiştirmenin normal bir şey olduğu algısını oluşturuyor.

Kamuoyunun yakından tanıdığı Duygu Poyrazoğlu da cinsiyet değiştirme ameliyatına girerek erkek oldu ve Poyraz adını aldı. Erkekken, kadın olan bir başka ekran yüzü ise Okan Ciğerci. Ameliyatla kadın olan ve Selin adını alan Okan Ciğerci, gençlere rol model olarak dayatılıyor. Son yıllarda çekilen sinema ve TV dizilerinde boy gösteren Ayta Sözeri isimli oyuncu da erkekken kadın olan isimlerden.

TEPKİ GÖSTERENE LİNÇ!

Şarkıcı Mustafa Ceceli’nin eski eşi Sinem Gedik’in, kadın şarkıcı İntizar ile çekilmiş gayri ahlaki görüntülerinin adeta LGBTİ lobisi gibi çalışan medya tarafından aklanmaya çalışıldı. Görüntülerin yayınlanmasının ardından, “Özel hayatın gizliliği” ve “Cinsel tercihe saygı” gibi muğlak kavramlarla, eşcinsel ilişkiyi meşru göstermeye çalışan malum zihniyet, genç beyinleri zehirledi. Eşcinsel eylem meşru gösterilirken, olaya tepki gösterenler medya eliyle linç edildi.