Sapkınlık hastalık!

LGBTİ sapkınların ahlaksızlıklarını meşrulaştırmak için yaymaya çalıştıkları “Eşcinsellik genetiktir ve hastalık değildir” propagandasının yalan olduğu ortaya çıktı. Bir dönem Kolombiya Üniversitesi Psikiyatri Profesörlüğü yapan Robert Spitzer, 200 denekle yaptığı araştırma sonrasında, psikolojik tedavi gören eşcinsellerin sapkınlıklardan kurtulduğunu saptadı. Uzun yıllar boyunca eşcinseller üzerine çalışmalar yapan ve birçok makale yayınlayan Dr. Neil Whitehead, “Kimse eşcinsel olarak doğmaz” dedi ve tüm genom tarama testlerinde eşcinsellik geni diye bir gene rastlanmadığını kaydetti. Prof. Dr. Sefa Saygılı da, “Eşcinsellik geni diye bir şey kesinlikle yok” şeklinde konuştu.

HASTALIK TEDAVİ EDİLDİ

Müslüman Türk milletinin baş belası sapkın homoların, ahlaksızlıklarını meşrulaştırmak için dillerine pelesenk ettiği yalanlar bilimsel araştırmalarla tek tek çürütüldü. Her ortamda ve fırsatta, “eşcinsellik genetik bir durumdur ve hastalık değildir” propagandasını yapan LGBTİ’li sapkınların söylemleri bilim otoriteleri tarafından yalanlandı.

Kolombiya Üniversitesi’inde Psikiyatri Profesörlüğü yapmış olan ve geçtiğimiz yıllarda ölen Robert Spitzer’in 200 eşcinsel denek üzerinde yaptığı araştırmalar, eşcinselliğin bir hastalık olduğunu kanıtladı. 200 eşcinsel sapkın üzerinde terapi yöntemleri uygulayan Spitzer’in eşcinsellerin büyük çoğunluğunun, sapkın fiilden uzaklaşarak normal bir yönelime girdiğini saptadı.

BİLİM ADAMLARI ÇÜRÜTTÜ

Eşcinsel sapkınlığın genetik olup olmadığı üzerine 20 yıldır araştırma yürüten Dr. Neil Whitehead “Kimse eşcinsel doğmaz” dedi. Eşcinsellik geni diye bir genin asla olmadığını da kaydeden Whitehead, uzun yıllar boyunca yaptıkları genom taramalarında asla öyle bir gene rastlamadıklarının altını çizdi.

Mesleki yaşantısının büyük bir bölümünü eşcinseller üzerine araştırma yapmakla geçiren Dr. Whitehead eşcinsel sapkınların birçok tezini de çürüttü. Bu alanda dünyanın en yetkin isimleri arasında gösterilen Whitehead, bu alanda yaptığı çalışmalarla ses getirdi.

EŞCİNSELLİK GENİ KESİNLİKLE YOK

Türkiye’nin önde gelen Psikiyatri otoritelerinden olan Prof. Dr. Sefa Saygılı da, “Eşcinsellik geni diye bir şey asla yoktur” şeklinde konuştu. Normal insanlar ile eşcinseller arasında gen olarak hiçbir fark bulunmadığını kaydeden Saygılı, “Erkek eşcinsellerin geni olsun, hormonları olsun ve diğer bedensel bulguları eşcinsel olmayan erkeklerle aynı. Normal tercihli insanlara göre hiçbir fark yok” şeklinde konuştu.