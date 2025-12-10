Türk Ordusu İsrail’in kabusu Türk askeri Gazze’ye girmek üzere

Türkiye, Suriye ve Gazze'de şekillenen yeni dengelerde etkin bir aktör haline gelirken İsrail cephesinde bu gelişmelerin yarattığı endişe giderek artıyor. Maariv gazetesi, Ankara'nın Orta Doğu'daki artan etkisinin Tel Aviv yönetimi için "kabus" olduğunu belirtirken, Gazze'ye konuşlandırılacak Türk askerlerinin hazırlıklarını tamamlaması da Siyonistlerde alarm zillerini çaldırdı.

Türkiye'nin Orta Doğu'daki siyasi ve askeri etkisi son dönemde belirgin şekilde artıyor. İsrail basınından Maariv gazetesi iki ayrı haberinde,

Tel Aviv yönetiminin Ankara'nın Suriye'deki konumundan ve Türk askerinin Gazze'de olası istikrar gücü görevinde hazırlıklarını tamamlamasından tedirgin olduğunu yazdı.

"ERDOĞAN BÖLGESEL BİR GÜÇ HALKASI OLUŞTURUYOR"

Maariv gazetesi, "İsrail'in kabusu gerçekleşmeye devam ediyor: Erdoğan bölgesel bir güç halkası oluşturuyor" başlıklı haberinde, Beşar Esad rejiminin düşüşünün ardından Türkiye'nin Suriye'deki varlığının artmasından Tel Aviv'in giderek daha fazla endişe duyduğunu belirtti.

İsrailli gazeteye göre, Tel Aviv, Suriye'de Türkiye'nin başlıca garantör olduğu yeni bir güvenlik gerçekliği ortaya çıkmasından derin kaygı duyuyor.

ANKARA-ŞAM İŞ BİRLİĞİ TEDİRGİN ETTİ

Haberde, Ankara ile Şam arasında askeri alanda, iş birliği ve ortak eğitim için bir mutabakat zaptı imzalandığı ve terör örgütü DEAŞ ile mücadele amacıyla Şam'da ortak bir harekat merkezi kurulduğu bildirildi.

Ekonomik olarak ise tüm sınır kapılarının yeniden açıldığı ve ortak bir ticaret komitesi kurulmasına yönelik protokol imzalandığı belirtildi. İsrailli gazeteye göre, yıl sonuna kadar iki milyar doların üzerinde ihracat hacmine ulaşılması ve Halep'in bölgesel bir lojistik merkezine dönüştürülmesi hedefleniyor.

"TÜRK ORDUSU GAZZE İÇİN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI"

Maariv gazetesi, "Erdoğan'ın en büyük hayali gerçekleşiyor: Binlerce Türk askeri Gazze'ye doğru yolda" başlıklı dikkat çeken bir diğer haberinde, Türk ordusunun, Gazze Şeridi'nde olası bir konuşlanmaya yönelik hazırlıklarını tamamladığını ve ABD'nin, İsrail'e Türk askerlerinin varlığına izin vermesi için baskı yaptığını yazdı.

Habere göre, ABD, İsrail'in karşı çıkmasına rağmen Türkiye'nin bu güçte yer almasını istiyor.

İsrailli gazete, Türk ordusunun ihtiyaç duyulabilecek her tür birimi hazırladığını ve talimat gelir gelmez bu birimlerin modüler şekilde oluşturulup derhal Gazze'ye gönderileceğini belirtti.

"TEL AVİV TÜRK ASKERİNİ KABULLENMEK ZORUNDA"

Maariv, Türk ordusunun Gazze'ye girmek üzere olduğunu ve Tel Aviv'in Türkiye'den gelen askerlerin varlığını kabullenmek zorunda kalacağını bildirdi.