Dünya Portekizli şarkıcılardan Eurovision'a 'İsrail' boykotu
Dünya

Portekizli şarkıcılardan Eurovision'a 'İsrail' boykotu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Portekizli şarkıcılardan Eurovision'a 'İsrail' boykotu

Portekiz'i 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil etmek üzere ulusal elemelerde yarışan 16 sanatçı, ortak açıklama yaparak İsrail'in katılımına tepki gösterdi. Sanatçılar, seçilmeleri halinde yarışmaya katılmayı reddedeceklerini duyurdu ve EBU'nun çifte standardını eleştirdi.

Avrupa Yayın Birliği (EBU) Genel Kurulunun, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımını oylamadan yarışmasına izin vermesi, uluslararası camiada boykot kararlarını beraberinde getirdi. Daha önce İspanya, Hollanda, İrlanda, Slovenya ve İzlanda'nın ardından, Portekizli sanatçılardan da sert bir tepki geldi.

16 ŞARKICIDAN ORTAK RET KARARI

Portekiz'i gelecek yıl Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılacak Eurovision'da temsil etmek için ulusal yarışmaya katılacak 16 şarkıcı ve müzik grubu, sosyal medya üzerinden ortak bir açıklama yayımladı. Sanatçılar, seçilmeleri halinde yarışmaya katılmayı reddettiklerini duyurdu.

Açıklamada, "gerek ülkelerinin gerekse dünyanın İsrail'e karşı sessiz kalmasının yaşanan trajediye ortak olmaları anlamına geleceği" belirtildi. Eurovision'a katılmayı reddeden isimler arasında Bateu Matou Grubu, Cristina Branco, Djodje, Evaya, Ines Sousa ve Rita Dias gibi isimler yer alıyor.

EBU'YA ÇİFTE STANDART ELEŞTİRİSİ

Portekizli sanatçılar, EBU'nun tutumunu eleştirirken, yaşanan çifte standarda dikkat çekti:

"Rusya'nın 2022 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımının siyasi nedenlerle (Ukrayna'nın işgali) yasaklanmasına rağmen, BM'ye göre Gazze'deki Filistinlilere karşı soykırım eylemleri gerçekleştiren İsrail'e aynı önlemin uygulanmamış olması bizi şaşırttı."

Sanatçılar, ayrıca EBU Genel Kurulunda İsrail'in katılımına karşı ses çıkarmadığı ve yarışmadan çekilme kararı almadığı gerekçesiyle Portekiz resmi devlet televizyonu RTP yönetimini de eleştirdi.

 

Üç ülkeden Eurovision’a sert rest! İsrail kararı ortalığı karıştırdı!

EBU’nun skandal "Eurovision" kararına TRT’den sert tepki

Rüşvet, tehdit şantaj… İsrail ve Eurovision arasında neler geçmiş neler

 

 

