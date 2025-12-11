Market temizlikçisi şaşkına döndü! Ağaç dibindeki paketten bakın ne çıktı

Kocaeli Darıca'nın ayramoğlu Mahallesi’nde bir zincir markette temizlik yapan İ.A., market önündeki ağacın dibine bırakılmış kargo poşetini çöpe atmak isterken içinde yüklü miktarda para olduğunu fark etti.

Poşeti çöpe atmak üzere eline alan İ.A., içinde para olduğunu görünce durumu çalıştığı marketin yetkililerine haber verdi. Market yetkilisi de içi para dolu poşetini Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Amirliği’ne teslim etti. Polis ekibi poşet içerisindeki 60 bin dolar paranın sahibini bulmak için çalışma başlattı.