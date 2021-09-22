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Gündem Sapkınlığı emojilerle meşrulaştıracaklar!
Gündem

Sapkınlığı emojilerle meşrulaştıracaklar!

Emojilerin merkezi olarak bilinen Unicode Konsorsiyumu büyük bir ahlaksızlığa adım attı. Genç dimağları zehirlemek adına her türlü yolu deneyen sapkınlar, şimdi de akıllı telefonlara yüklenecek yeni emojilerle gençlerin aklını bulandırmaya çalışıyor. Unicode Konsorsiyum, yaptığı yeni güncelleme ile birlikte sapkınlığı ve cinsiyetsizliği aşılayan, “hamile erkek” ikonu ve cinsiyeti tanımlanmayan bir “hamile kişi” ikonunun kullanımını onayladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 10:56:00 -
Sapkınlığı emojilerle meşrulaştıracaklar!

Oğuzhan Gültekin  Ankara

Cinsiyetsizlik kavramıyla hareket eden Unicode Konsorsiyum, yaptığı yeni güncelleme ile birlikte sapkınlığı ve cinsiyetsizliği aşılayan, dinimizde hiçbir şekilde yeri olmayan “hamile erkek” ikonu ve cinsiyeti tanımlanmayan bir “hamile kişi” ikonunun kullanımını onayladı.

“Unicode konsorsiyumu insanlık suçu işlemiştir”

İnsanlığın ve özellikle gençlerin ciddi tehlike altında olduğunu söyleyen Sosyal Medya Federasyonu Genel Başkanı Cengiz Özbay, “Birileri yine insanlığın kodları ile oynamaktadır. Erkeklerin ve kadınların yaratılışında olmayan roller korkunç algı çalışmaları ile beyinlere işlenmeye çalışılmaktadır. İlahi inançlarda reddedilen LGBT saçmalığı toplumlara dayatılmaktadır. Tüm dünyada yaygın olarak kullanılan sosyal medya araçlarındaki emojileri yöneten, yönlendiren ve oluşturan ve oluşturan merkez olarak bilinen Unicode Konsorsiyumu insanlık tarihine karşı suç işlemiştir. 5 yıldır kullanılan hamile kadın emojisine ‘hamile erkek’ ve cinsiyeti tanımlanmayan ‘hamile kişi’ emojileri eklenmektedir. Bunu Sosyal Medya Federasyonu olarak şiddetle reddediyoruz. Bu emojilerin kullanılmasının toplumsal cinsiyet barışına, özellikle gençlerin ruhsal yapılarına ve toplumsal aile yapısına vereceği zararlar ifade edilemez boyuttadır. Birileri bu rezalete ‘dur’ demelidir” şeklinde konuştu.

“Bu figürler Allah'ın yarattığı düzene başkaldırıdır”

“Kurumun kâr amacı gütmeyen bir kurum olduğu söylense de büyük sermaye bağışlar ile besleniyor ve aldığı emirler doğrultusunda hareket ediyor” diyen Babalar ve Çocuklar Derneği (BABA-DER) Başkan Yardımcısı Ramazan Tan, “Bunlar bu tür uygulamalarla kirli düşüncelerini normalleştirmeye çalışıyorlar. Bunlar tamamen Allah düşmanıdır. Kendi varlıklarını Allah’tan üstün görüp kendilerini ilah yerine koyuyorlar. Biz kendi sistemimizi kurmadıktan sonra bu kirli düşüncelerden kendimizi koruyamayız. Bunlar insanlığın farklı bir versiyonunu üretmenin peşinde. Yani Allah bizleri yarattı bunlar da kendilerince yaratılandan daha ileri bir versiyon yaratmanın peşinde. Bunlar cinsiyeti Allah belirlemez, biz belirleriz diyorlar. Yani ‘Beden senindir kendi kararını kendin verirsin. İstersen kadın olursun, istersen erkek olursun. İstersen erkek erkeğe ilişki yaşarsın, istersen kadın kadına ilişki yaşarsın buna sen karar verirsin’ diyorlar. Bireyin cinsiyetine kendisi karar veremez. Bu yaratılışta belirlenmiştir. Ne yaparsa yapsın fıtratını değiştiremez. Ancak bu tür oyunlarla insanların zihnini bulandırmaya çalışıyorlar. Cinsiyetsiz figürlerin kullanılması Allah’ın yarattığı düzene bir başkaldırıdır. Allah ın kararlarını tanımamazlık olduğu gibi, cinsiyetsiz bir toplum ile birlikte aile kavramını ve üremeyi azaltmak amacı taşımaktadır. Nüfusun azaltılması projeleri gerek gıda ile gerek bulaşıcı hastalıklar ile gerekse bu şekil uygulamalar ile devam etmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

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Yorumlar

Muhammet Göleli

akit sizler yapılan bu ahlaksızlıklara ortaksınız. Çünkü plandemi korosundasınız ve bu ilk denemeleri idi sizlerin medya desteği sayesinde başardılar bundan sonra diğer plandemiler geliyor hazırlanın manşet yapın.
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