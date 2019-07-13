Sapkınlığı adım adım yayıyorlar! Önce LGBTİ sonra pedofili

Hakkı Bilir İstanbul

Yeryüzünün en aşağılık fiillerinden biri olan pedofili sapkınlığı ‘LGBTİ ajandası’ üzerinden normalleştiriliyor. CHP’nin her fırsatta hamiliğini yaptığı, kendini mütedeyyin olarak niteleyenlerin ‘öyle yaratılmışlar’ diyerek meşru göstermeye çalıştığı homoseksüel ahlaksızlar, çocuklarımız üzerinden şirin görünmeye çalışıyor. Dünya çapında organize olan sapkınlar, çocuklarımızı sahneye sürerken, ahlaksızlıklarının propagandasını körpecik evlatlarımız üzerinden yapıyor. Eşcinselliğin sapkınlık olmadığını beyan eden sözde uzmanlar, sapkın eşcinselleri TV ekranlarında fenomen haline getiren medya patronları ve LGBTİ derneklerine destek veren para baronları ise şehvet maymunlarının ekmeğine yağ sürüyor. Alıştıra alıştıra zihinleri iğdiş edilen Batılı milletler bugün LGBTİ’li çocukların ‘normal’ olduğunu savunurken, pedofili sapkınları bile meşru görüyor.

Sapkınlığın sınırı yok

Batı’da LGBTİ ahlaksızlığı, önce medya üzerinden köpürtüldü ve normalleştirildi. Öyle ki uluslararası çapta bilinilirliği olan medya kuruluşları pozitif ayrımcılık adı altında aleni bir şekilde eşcinsellik propagandası yaptı. Onursuzluklarını onur yürüyüşü adı altında pazarlayan sapkınlar, hiçbir bilinçsel aidiyetleri oluşmamış çocukları sahneye sürerek de pedofili ahlaksızlığına kapı araladı. Los Angeles’ta gerçekleştirilen sözde onur yürüyüşünde 8-10 yaşındaki çocuklar en önde yer aldı. Akli melekeleri tam gelişmemiş olan küçücük çocuklara LGBTİ kıyafetleri giydirilerek, bir yandan sapkınlık meşru gösterildi bir yanda da pedofili özendirildi. Onur yürüyüşü adı verilen sapkınlık ayinlerindeki skandallar bu kadarla da sınırlı kalmadı. New York’ta da, 8 yaşındaki bir erkek çocuğu LGBTİ ahlaksızların ortasında sapkınca hareketler yapmaya mecbur bırakıldı. Aynı çirkin görüntüler Amsterdam’da da topluma dayatıldı.

Özgürlük bahane ediliyor

LGBTİ dernekleri de çocuklar üzerinden imaj düzeltme çalışmalarına hiç ara vermedi. Öyle ki ‘Süper Özgürlük’ spotlarıyla, makyaj yapılmış ve kadınsı kıyafetler giydirilmiş erkek çocukları kameralar karşısına çıkarıldı. Ezberletilmiş cümleleri söyleyen çocuklar, kirli bir komplonun kurban olduklarının farkına bile varmadan ‘özgürlük’ naraları attı. BBC gibi medya kuruluşları da LGBTİ içerikli haberler hazırlayarak görünürlüklerini artırdı. New York Times yazarlarından Amber Tamblyn, trans çocuklar için makaleler kaleme aldı. Sapkınlığı meşru göstermeyi başaran LGBTİ dernekleri ve medya kuruluşları bir adım sonra ise pedofili ahlaksızlara kulak vermeye başladı.

Batılı kirli eller

İngiliz Metro gazetesi, sözde uzmanlara dayandırdığı haberinde pedofili ahlaksızlar için ‘çocuk robotlar’ tavsiye ediyor manşetini attı. BBC ise bir pedofiliyle yaptığı röportajda, ‘Pedofililerin yargılanmaya değil anlaşılmaya ve yardım edilmeye ihtiyacı var” ifadelerine yer verdi. Önce LGBTİ ahlaksızlığı meşru gösteren odakların bir adım sonra ise pedofili gibi bir iğrençliğin propagandasını yapmaya başlaması sahnelenen kirli oyunu gözler önüne serdi.