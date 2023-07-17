Sapkınlığa tepkiler büyüyor! Ekrem’in Feshanesi’ndeki sapık sergiye protesto

Sebahattin Ayan İstanbul

Feshane’deki ahlaksız sergiye duyarlı vatandaşların ve İslami STK’ların tepkisi dinmek bilmiyor. Göreve gelir gelmez eşcinsel sapkınlığına meşruiyet kazandırmak için İBB bünyesinde toplumsal cinsiyet eşitliği birimi kurulması teklifi veren ve eşcinsel evliliğe karşı olmadığını ima eden CHP’li Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan ilçesinde Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu’nun öncülüğünde protesto edildi. Daha önce İstanbul’daki birçok duvarı LGBTİ sapkınların paçavralarını andıran renklere boyayan, grafiti çalışması adı altında İstanbul’un duvarlarını +18’lik ucubelerle donatan ve son olarak, “Tasavvuf Müzesi yapacağım” dediği Feshane’yi LGBTİ propagandasına alet eden İmamoğlu’na tepki gösteren duyarlı vatandaşlar ve İslami STK’lar, Feshane’deki ahlaksız serginin kaldırılmasını istedi.

Bunun adı pespayelik

İmamoğlu’nun açtığı sapkın serginin protestosunda konuşan Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican, şunları dile getirdi: “Biz sanat düşmanı değiliz. Biz siyaset için burada değiliz. Milli ve manevi değerlerimiz için buradayız. İçerideki sergide sözde sanat adı altında sergilenen İslam’a hakaret var, cami önünde dansöz oynatılan tablolar var, LGBT propagandası yapan tablo var, Gezi kalkışmasına güzelleme yapan tablo var, polisimize nefret içeren tablo mevcut, satanizmi paganizmi öven figürler içeride. Sosyalizmi, komünizmi öven ve reklamını yapan tablolar yine içeride mevcut. Bizim burada tepkimiz, içeride sanat adı altında yapılan iğrençliğedir, pespayeliğedir.

Toplumdan uzak sanat var

Burası Eyüpsultan. Maneviyatı çok yüksek bir ilçe. Başta Eyüp el Ensari hazretleri ve birçok alim, veli, büyük zatlar medfun bulunmakta. Burada bu manevi büyüklerimize büyük saygısızlık yapılmakta. Biz sanatın ne demek olduğunu biliyoruz. Ecdadımızdan biliyoruz. Süleymaniye’ye, Selimiye’ye, Sultanahmet’e gidin, ecdadımızın sanatlarını görün. İçinde yaşadığımız toplumla yakından uzaktan alakası olmayan bir sanat var. Ekrem İmamoğlu burada Eyüpsultan’da namaz kıldı, ibadet etti, dua etti. ‘Milli ve manevi değerlere bağlıyım’ dedi. Ama içerideki sergiyi gezmemiş sanırım. İçerideki sergiyi gezip görse nasıl bir pespayelik olduğunu görecektir. CHP’li yakın tanıdıklarımla görüştüm. Bu resimleri gösterdim kendilerine. Eyyub el Ensari hazretlerinin huzurunda böyle bir sergi nasıl olabilir? Onlar da tepkililer. Buradaki eylemi çarpıtmamak, manipüle etmemek gerekir. Biz buradaki serginin kaldırılmasını istiyoruz. Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz Ekrem İmamoğlu. Bu sergiyi açacaksan Roma’da aç, başka yerde aç ama Eyüpsultan’da açma. Millete daha fazla direnme. Milletle karşı karşıya gelme. Buradaki sergi kalkana kadar bu eylem devam edecek.”

Suç duyurusu için imza

Öte yandan, Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu öncülük ettiği eylem sonrasında İstanbul Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verilmek üzere imza kampanyası başlatıldı. Eyülsultan’ın maneviyatına sahip çıkmak üzere binlerce duyarlı vatandaşın katılım sağladığı eylemde toplanan imzalar, 18 Temmuz 2023 tarihinde İstanbul Valiliği’ne teslim edilecek.

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