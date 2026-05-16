Tarih 16 Mayıs 1926: Sultan Vahdeddin'in vefatı (Son Osmanlı Padişahı)
Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakarak gittiler. Bugün, Osmanlı Padişahı Sultan Vahdeddin’i hayırla yâd ediyoruz.

Sultan Vahdeddin, Sultan Abdülmecid’in en küçük oğludur. 4 Ocak 1861 tarihinde doğdu. Babası Abdülmecid vefat ettiğinde henüz altı aylıktı. Kendisinden önce üç kardeşi, yaş sırasına göre, sırayla tahta çıkmıştı. 5. Murat, Serasker Hüseyin Avni Paşa öncülüğünde gerçekleşen bir askeri darbe sonrası padişah oldu. Akıl sağlığı bozulunca tahttan indirildi ve yerine Veliaht Abdülhamid, 2. Abdülhamid unvanıyla tahta çıktı.



Sultan Abdülhamid, Osmanlı Devleti’ni 33 yıl yönetti. 31 Mart askeri darbesi ile iktidardan uzaklaştırıldı. Yerine, Abdülmecid’in üçüncü oğlu Mehmet Reşat tahta çıkarıldı. Abdülhamid sonrasında yönetim tamamen İttihat ve Terakki Fırkası’nın eline geçti. Anayasa’da yapılan değişiklikle padişahın yetkileri kısıtlandı. Mehmet Reşat, 3 Temmuz 1918 tarihinde vefat etti.


                                        İttihat ve Terakki Fırkası

Yerine küçük kardeşi Mehmet Vahdeddin, 4 Temmuzda, 6. Mehmet unvanıyla tahta çıktı. Esasen bu tarihte artık gerçek anlamda bir taht yoktur. Zira Osmanlı Devleti savaştan mağlup çıkmıştı. Tahta çıktıktan dört ay sonra Mondros Mütarekesi ile bu mağlubiyet tescil edildi.


30 Ekim 1918 - Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında Limni adasının Mondros limanında Mondros Mütarekesi imzalandı.

Vahdeddin, 17 Kasım 1922’de ülkeden ayrılarak Malta’ya gitti. 19 Kasım’da ise TBMM, Millî Mücadele’ye ve Ankara Hükûmeti’ne sıcak bakan veliaht Abdülmecid Efendi’yi halife ilan etti.


                                                Abdülmecid Efendi

Vahdeddin, 20 Nisan 1923’e dek Hicaz’da kaldı. İngiltere’nin baskısı üzerine buradan ayrıldı. Bir süre İtalya’nın Cenova kentinde yaşamasının ardından 11 Haziran 1923’te San Remo kasabasında kiralanan bir villaya taşındı. Bu dönemde başlangıç bölümünü kendi el yazısıyla yazdığı, kalan bölümlerini yakınlarına dikte ettirdiği anılarını kayda geçirdi. Vahdeddin, 16 Mayıs 1926’da San Remo’da öldü. Cenazesi Türkiye hükûmeti tarafından kabul edilmedi ve Şam’a getirilerek Süleymaniye Külliyesi kabristanına defnedildi.


                                    Şam Süleymaniye Külliyesi

