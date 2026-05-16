İstanbul'u kilitleyen kaza! Çok sayıda ekip bölgede!
Küçükçekmece D-100 Karayolu Askerlik Şubesi önünde bir otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul'da D- 100 karayolunda meydana gelen feci kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza, D-100 Karayolu Avcılar istikameti Askerlik Şubesi önünde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. 34 GSD 963 plakalı otomobil sürücüsü D-100 karayolu yan yoldan ana yola katılımda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARILDI Otomobil bariyerlere çarparak takla atıp ters döndü. Sürücü araç içerisinde mahur kalırken olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde mahsur kalan sürücüyü bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulans ile hastaneye götürüldü.
YOL TRAFİĞE KAPANDI Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken Avcılar istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araç, yaklaşık bir saatlik çalışma sonrası çekici yardımı ile kaldırıldı.
