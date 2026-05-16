Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İsrail, Filistinli kadın ve çocukları hücre hapsinde tutuyor!

İsrail merkezli İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü'nün aktardığı rakamlara göre, çocukların hücre hapsine alınmasında çarpıcı bir artış yaşandı. Buna göre 2022'de yalnızca bir çocuk hücre hapsine alınırken, bu sayı 2024'te 199'a yükseldi.

İsrail merkezli İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü'nün aktardığı rakamlara göre, çocukların hücre hapsine alınmasında çarpıcı bir artış yaşandı. Buna göre 2022'de yalnızca bir çocuk hücre hapsine alınırken, bu sayı 2024'te 199'a yükseldi.

En sert artış yetişkinlerin hücre hapsine alınmasında görüldü.

2024'te 4 bin 493 kişinin tecritte tutulduğu belgelendi. Bu sayı, bir önceki yılın neredeyse üç katına tekabül ediyor.

Veriler, hücre hapsinde tutulan kadınların sayısında da belirgin bir artış olduğunu ortaya koydu. 2022'de iki kadın hücre hapsinde tutulurken, bu sayı 2024'te 25'e çıktı.

Hücre hapsi, tutsakların 22 saat veya daha uzun süre insan teması olmadan tecrit edilmesi olarak tanımlanıyor.

 

IPS, tutsaklar için iki tür tecrit uyguladığını belirtiyor. Bunlardan ilki 14 günle sınırlı olan cezalandırma amaçlı tecrit, diğeri ise altı aya kadar sürebilen ve yenilenebilen caydırıcı tecrit.

Filistin İnsan Hakları İçin Hukukçular adlı yardım kuruluşu, daha önce hücre hapsinin tutuklular, özellikle de çocuklar üzerindeki zararlı etkilerini güçlü şekilde kınamıştı.

Kuruluş, bu uygulamanın kilo kaybı ve ruhsal hastalıklar dahil ciddi sonuçlara yol açabileceğini, bunun da kendine zarar verme ve intihar girişimi riskini artırabileceğini belirtmişti.

IPS, bilgi edinme başvurusuna verdiği yanıtta, artışın nedeninin "İsrail tarafından tutulan güvenlik tutuklularının sayısındaki artış olduğunu" savundu.

İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü'nden Oneg Ben-Dror, tutsaklara yönelik bu kötü muamele biçiminin normalleştirildiğini ifade etti.

Ben-Dror, "Bir zamanlar istisnai bir tedbir olan şey, reşit olmayanlar ve kadınlar dahil olmak üzere artık rutin hale geldi" dedi.

Daha önce serbest bırakılan Filistinli tutuklular, İsrail hapishanelerinde işkence, dayak, aç bırakma ve tecavüze maruz kaldıklarını bildirmişti.

Kaynak: Mepa News

