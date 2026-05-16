Borçlarını ödeyemeyecek duruma geldiler! Hava yolu şirketi iflas etti!
ABD'de yaklaşık 24 yıldır faaliyette olan havacılık sektörünün önemli isimlerinden bir şirket iflas etti. Faaliyetlerini durduran dev şirket, nedenini açıkladı.
ABD'de yaklaşık 24 yıldır faaliyette olan havacılık sektörünün önemli isimlerinden bir şirket iflas etti. Faaliyetlerini durduran dev şirket, nedenini açıkladı.
Ekonomik baskılar ve operasyonel sorunlar küresel havacılık sektörünün zor bir süreçten geçmesine neden oluyor. Geçtiğimi günlerde ABD merkezli Spirit Airlines’ın faaliyetlerini durdurmasının ardından bir şirketten daha kötü haber geldi.
2002 yılında kurulan Fransız bölgesel hava yolu şirketi Air Antilles’in faaliyetlerine tamamen son verdiğini duyurdu. Guadeloupe merkezli şirket, Fransız Batı Hint Adaları’nda Martinique, Saint Martin ve Saint Barthélemy gibi adalar arasında yolcu taşımacılığı gerçekleştiriyordu.
LİSANSI İPTAL EDİLMİŞTİ Fransa’nın sivil havacılık otoritesi tarafından Aralık 2025’te gerçekleştirilen güvenlik denetiminde tespit edilen eksiklerin ardından Air Antilles’in işletme lisansı iptal edildi. Şirket, lisans iptali sonrası ticari uçuşlarını sürdüremedi.
Operasyonların durması nedeniyle gelir kaybı yaşayan şirketin, denetimde tespit edilen sorunları çözmek için gerekli finansmanı sağlayamadığı belirtildi. Mali sıkıntıların derinleşmesiyle birlikte Air Antilles’in toplam borcunun 69 milyon doları aştığı ifade edildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23