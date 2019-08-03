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Sapkınlığa sansür Can’cık’a fena batmış! FETÖ firarisi Dündar, sahibinin kucağından seslendi

RTÜK'ün internetteki yayınları denetlemesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlanınca bazı çevrelerden 'özgürlük' adı altında itiraz sesleri yükseldi. Bu itiraz seslerinden birisi de sahibi ABD'nin kucağındaki FETÖ firarisi Can Dündar'dan geldi.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 13:00

 Taha Emre Özdemir  Ankara  Dündar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösterdiği konuşmasında,  "1,5 yıl önce yine burada iktidarın toplumu tek tip elbiseye sokma hedefini medyanın ötesine internete taşıma niyetinde olduğunu söylemiştim. Malum Türk Basını'nda Erdoğan'ın hoşuna gitmeyecek haber vermek yasak. Sigara, içki içmek, küfürlü konuşmak, öpüşmek, sevişmek zinhar yasak." ifadelerini kullandı.

Alçak sesini Türkiye'de duyuramayacak olmasından kaygılanan Dündar, sahibinin kucağında çektiği videoda şu ifadeleri kullandı:

"Bu yasaklardan korunmak, sansürsüz film izlemek doğru haber almak isteyenler internete kaçıyordu. İnsanlar; şu anda izlemekte olduğunuz Cosmo gibi, Sansürsüz Türkiye gibi haber platformlarına, BBC'nin Türkçe yayınlarına, Netflix gibi BLU ve PUHU TV gibi alternatif film mecralarına yöneliyorlardı. Ne var ki ülkeye en ufak bir özgürlük esintisinin sızmasından kaygılanan hükümet, sızıntı yapan o deliği tıkamak üzere harekete geçti. Önce yandaş SETA Vakfı yabancı medya kuruluşlarını özgür haber vermekle suçlayan ve çalışanları isim isim hedef gösteren bir rapor kaleme aldı. Hemen ardından da beklenen yönetmelik çıkarıldı. Buna göre internet üzerinden yapılan yayınlar için hükümetin kontrolündeki Radyo Televizyon Üst Kurulu'ndan lisans almak gerekecek. Almazlarsa erişim engeli getirilecek. Yani Türkiye'de 'Engelli İnternet' çağı başlayacak."

"Türkiye medyasını tam kontrolüne alan Erdoğan şimdi dünyayı 'bip'lemeye hazırlanıyor. Yapabilir mi? Sanmıyorum." diyen Dündar, internet yayıncılarına cesur davranmalarını söyleyerek provokatif ifadeler kullandı:

"Günümüz teknolojisi, iktidarın sanal duvarlarını yıkıp geçecek olanaklara sahip. Tam güvenlik için Çin'deki gibi internetin önüne büyük bir güvenlik duvarı inşa etmeleri gerekiyor. Yine de yayıncılar izleyiciye ulaşmanın, izleyiciler ise yasakları aşmanın bir yolunu bulur mutlaka. Yeter ki SETA muhbirleri, RTÜK yönetmelikleri, iktidarın tehditleri, hedef alınan yayıncılara geri adım attırmasın. Onların her zamankinden cesur olması gerekiyor şimdi."

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 13:00
  1. Ankara
  2. Can Dündar
  3. Netflix
  4. sansür

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