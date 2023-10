Sapkınlığa dost İslam’a mesafeli

HABER MERKEZİ

Hamileliğinin 5. ayında yaşadığı düşük sonrası ruh sağlığı bozulan ve aldığı psikolojik destek sonrası 6 yaşında evlendirildiği yalanını uydurarak babasını hapse attıran Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.G.K’nın görüştüğü Psikiyatrist Dr. Ayça Can Uz’a ilişkin gerçekler pes dedirtti. Teskin etmek için adı altında verdiği ilaçlarla, H.K.G.’nın tavırlarının değişmesine ve “çocuk gelin” iftirasını atarak İslami cemaatlerin adeta çocuk istismarcısı birer canavar gibi gösterilmesine yol açan Psikiyatrist Dr. Ayça Can Uz’un her türlü sapkınlığı meşru gördüğü ve İslami değerlere mesafeli olduğu ortaya çıktı.

O doktor hipnozcu çıktı

Akit, tedavi ettiği çocuklara hayvanlarda kullanılan uyuşturucu ilaçlar vererek onları ailelerine ‘tecavüz’ iftirası atmaya zorlayan FETÖ’cü Profesör Süleyman Salih Zoroğlu skandalı ile birebir benzeşen H.K.G.’nın ‘çocuk gelin’ iftirasının arka planını deşifre etmeyi sürdürüyor. Zoroğlu vakasında olduğu gibi psikiyatra gittikten sonrası tavırları değişen ve ilaçların etkisiyle 6 yaşında evlendirildiği yalanını uydurarak babasını hapse attıran Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nın görüştüğü Psikiyatrist Uz’un hipnoz eğitimi aldığı ve en ufak sıkıntıda çok etkili ilaçların kullanımını tavsiye ettiği ortaya çıktı. “Deney Hayvanı Kullanımı Sertifikası” bulunan ve orta şiddetteki ruhsal sıkıntılarda bile sözde psikoterapiyi hızlandırmak adına hastalarına ilaç öneren Uz’un web sitesinde bu durumla ilgili, “Gelişen teknoloji, artan ilaç seçenekleri ile sadece ilaç kullanarak günümüzde birçok ruhsal bozukluk için tam olarak iyilik hali sağlanabiliyor. Durumunuzu yüz yüze veya online yapacağımız görüşmelerde netleştirip, gereğinde farmakoterapi (psikiyatrik ilaçlar) ile de destekleyerek, sadece bugününüzü dengeye getirmeyi değil, yarınınızı da şekillendirmenizi sağlayacağımız bir işbirliği hedefliyorum” ifadelerinin yer aldığı belirlendi.

Bu nasıl psikiyatr?

Ayrıca, mağdur ailenin “dinlensin” talebine rağmen İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin bir türlü dinlemeye yanaşmadığı hipnozcu Uz’un, her türlü sapkın ilişkiyi meşru gördüğü, küçük yaştaki çocuğunun olduğu masada alkol tükettiği, bunu sosyal medyada paylaştığı ve başta tesettür olmak üzere İslami değerlere mesafeli olduğu kaydedildi. Israrla aramamıza rağmen “hasta-mahremiyet” bahanesine sığınarak bizimle görüşmeye yanaşmayan Uz’un kişisel sosyal medya hesabında yer alan skandal paylaşımlarından bazıları şöyle:

Dr. Uz, “Cinsellikte normal anormal yoktur, uyum vardır” diyerek her türlü sapkın ilişkiyi meşru gördüğü ortaya çıktı.

Uz’un ayrıca, “Evli çiftler de mastürbasyon yapabilir. Sağlıklı bir davranıştır. Net bilgi yayalım” diyerek, İslam’ın hoş görmediği istimnayı tavsiye ettiği belirlendi.

Uz’un sözde “4 Eylül Dünya Cinsel Sağlık Günü” kapsamında küçük yaştaki çocuklara cinsel sağlığı uygulamalı öğretmek adına pornografik ibareler barındıran videoları paylaşması dikkat çekti.

“Noel Anne” kıyafeti giyerek ailesi ile yeni yıla giren Uz’un, sıra bebekleri emziren annelere gelince, memelerini açma tavsiyesinde bulunması ise “bu nasıl doktor” yorumlarına sebep oldu.

Yaptıkları kabul edilemez

Instagram hesabında “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” yazılı LGBTİ renkleriyle süslenmiş bir görsel paylaşan Dr. Uz’un, Türk aile yapısının ruh kökünü hedef alan fesat sözleşmesi için “İstanbul Sözleşmesinin uygulanmasında ısrar ediyoruz” notunu düştüğü görüldü.

Adeta bir suikast aracı haline gelen çocuk istismarı iddialarında “kuvvetli delil” aranmasına yönelik hukuki adımları hedef alan Uz, “4. Yargı paketinde ‘çocuğa cinsel istismar davalarında kuvvetli delil aranacak’ maddesi ve bu zihniyetle uyumlu olarak alınan hiçbir karar çocuğun iyiliğini düşünmez ve kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Lüks bir restoranda akşam yemeği yiyen psikiyatrist Uz ve eşinin, henüz hiçbir bilişsel aidiyeti oluşmamış küçük yaştaki çocuklarının yanda içki içtiğine yönelik görseller paylaştığı belirlendi.