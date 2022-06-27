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Gündem Sapkınlardan skandal bildiri! Yüce Kur'an'ı referans gösterip LGBT'lileri meşrulaştırmaya çalıştılar
Gündem

Sapkınlardan skandal bildiri! Yüce Kur'an'ı referans gösterip LGBT'lileri meşrulaştırmaya çalıştılar

Havle Kadın Derneği, eşcinsel sapkınları lanetleyen yüce Kur'an'ın ayetleri ile Efendimiz'in (SAV) hayatını referans göstererek skandal bir LGBT savunması yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 18:13:00 - 2022-06-27 19:48:50
Sapkınlardan skandal bildiri! Yüce Kur'an'ı referans gösterip LGBT'lileri meşrulaştırmaya çalıştılar

 Yeniakit.com.tr 

Havle Kadın Derneği, LGBT sapkınlığını meşrulaştırmak için yüce Kur'an'ı ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i (SAV) referans gösterdi.

Yüce Kur'an'da sapkınlıkta direndikleri için Lut Kavmi'nin helakı insanlara ibret olarak aktarılırken, bir LGBT derneği, skandal ifadelerle toplumu zehirleme çabasına destek verdi.

Peygamber Efendimiz'e (SAV) ilk vahyin gelmesi sonrasında mübarek bedeninin yaşadıklarını örnek gösteren sapkınlar, yüce Kur'an'ın eşcinselliği yaşam tarzı haline getirenleri desteklediğini iddia etti.

Kamuoyu yetkili mercilerin haddi fazlası ile aşan Havle Kadın Derneği'ne karşı harekete geçmesini bekliyor.

İşte o skandal bildiri!

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