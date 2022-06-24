Sapkınlardaki cesarete bak sen! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a meydan okudular
Eşcinsel sapkınların temsilcisi 15 dernek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul Valiliği'ne meydan okudu.
Yeniakit.com.tr
Çanakkale Valiliği'nin şehitler diyarındaki LGBT etkinliğine geçit vermemesinden sonra İstanbul'da da Kadıköy ve Beyoğlu kaymakamlıkları tüm LGBT etkinliklerini yasakladı.
Yurt dışı fonlu sapkın temsilcisi dernekler ise alınan yasak kararına karşın Taksim'de yürüyüş yapmaya hazırlanıyor.
Siz bu haddi kimden alıyorsunuz?
Duyarlı Müslümanların yürüyüşe izin vermeyeceklerini açıklamaları üzerine devlete meydan okuyan LGBT oluşumları, yaptıkları son açıklamada devletin cumhurbaşkanı ile valiliğine hadsiz ifadelerle meydan okudu:
Valiliğe ve Cumhurbaşkanı’na yarına kadar süre veriyoruz. Bu gerici İslamo-faşist çetelerin tehditlerine karşı önlem almanız sizin göreviniz.
LGBT oluşumları sosyal medyada da sözde onur yürüyüşü için çağrıda bulunmayı sürdürüyor.