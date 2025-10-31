Sapkınlara Haçlı kalkanı

Buğra Kardan İstanbul

Toplumun ahlâkını ve aile müessesini tehdit eden LGBT’ye karşı yürütülen savaşın ileriye taşınması, dış mahfilleri kudurttu. Biyolojik cinsiyete, genel ahlâka aykırı tutumlarda yahut davranışlarda bulunanlara, özendirenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getirecek 11’inci Yargı Paketi düzenlemesine ABD merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü’nü (Human Rights Watch-HRW) fena yakalattı. CHP ve DEM’in palavralarına dayanarak LGBT dayatmasının önüne geçmeye, homoseksüelliği ve transseksüellik progpagandasını durdurmaya dönük düzenlemenin geri çekilmesi çağrısı yapan örgütün hadsizliği infiale yol açtı. Toplumun kahir ekseriyeti, Haçlı bozuntularına “Oturun oturduğunuz yerde” dedi. Aile dostu platformlar da LGBT’ye karşı yürütülen savaşın kanunlarla taçlanmasının zaruret olduğunu belirttiler.

OTUR OTURDUĞUN YERDE HRW!

Akit’e konuşan Aile Platformu Başkanı İlhan Ergincan, şunları söyledi: “Nesilleri tehdit eden sapkın akımlar durdurulmalıdır. Gençler, bu sinsi yapılanmalarından kurtarılmalıdır. Bu paketin toplumu daha ahlâklı kılacağına eminiz. Şu aşikâr ki Batı güdümlü LGBT örgütlenmeleri için toplumsal dokumuzu çökertmek esastır. O nedenle HRW, 11’inci Yargı Paketi’nden tedirgindir. Batı da HRW de oturduğu yerde oturmalıdır. Haddini hududunu bilmelidir. Homoseksüellere, transseksüellere kalkan olmamalıdır. CHP ve DEM’in yalanlarına, yaygaralarına sarılarak, sapkınları müdafaa etmeye kalkmamalıdır. LGBT’li bireylere değil, LGBT yayıcılarına müeyyide uygulanacağını hatırında tutmalıdır.

ARTIK BIÇAK AİLEYE DAYANDI

“Yeni bir döneme yürünmektedir. Aile kurumunu büyütmenin temel olduğu bu dönemde LGBT dayatmasına, propagandasına geçit verilmeyecektir.Ahlâkın mührünü vuracağı bu dönemde sapkınlığı teşvik etmeye imkân tanınmayacaktır. Evvela LGBT propagandası yapanlara, bu sapkınlığı savunanlara ve topluma zerk edenlere ağır cezalar getirilmelidir. Devlet, denetimlere de ehemmiyet vermelidir. Dijital kanalları markaja almalıdır. Toplumu şuurlandırmalıdır. Aile kurumunu koruma adına ilave tedbirler almalıdır. Akıldan çıkarılmamalıdır ki bizim mücadelemiz bir yasaklama değil, bir korunma mücadelesidir. Neslimizi, fıtratımıza aykırı dayatmalardan korumak, hem vatanımız hem milletimiz hem geleceğimiz adına bir görevdir.”

CUMHURİYET KADINLARI RAHATSIZ

Cumhuriyet Kadınları Derneği Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür de, şunları dile getirdi: “LGBT’yle mücadelede önemli yeri olan 11’inci Yargı Paketinden Batı’nın rahatsız olması doğal. Batı, bu LGBT örgütlerinin babası. HRW’nin diretmesi tabii. LGBT örgütlerini fonlayan HRW’nin de güç aldığı Batı değil mi? Burada şaşırtan bir durum yok. Batı’nın Türkiye’nin iç işlerine karışmaya cüret etme hakkının da haddinin de olmadığı muhakkak. Zaten açıklamaları bir şey ifade etmez. Türkiye, kendi toplumu ve geleceği için doğru olanı yapar. Bu, hep öyle oldu. Türkiye, ‘Batı beğenmediği için X ya da Y düzenlemesini rafa kaldırıyoruz’ demez. Dolayısıyla ülkemiz kararlıdır. 11’inci Yargı Paketi çıkacaktır. Yalnız noksan hususlar olduğunu unutmamalıyız. Bir kere düzenlemede ‘örgütlenme’ kavramına yer verilmiyor. Bu kavram çok mühim. Orada örgütlenmeyi önleyici hükme yer vermemek olmaz. Kaos GL ne olacak? Bu örgüt irdelenecek mi? Başka adlar altında ve alenen faaliyetlerine devam eden yapılanmalara müdahale edilecek mi? Uyarımızı yineliyoruz, örgütlenme hususu önemle ele alınmalı.

“TOPLUMSAL CİNSİYET SAPKINLIKTIR”

Kaos GL gibi yapılanmaların önleri tıkanmalı. Yine genel ahlâka aykırılıktan, özendirmeden propagandanın kastedildiği kanısındayız. Ancak propaganda kavramının açıkça kullanılmasında fayda buluyoruz. Dünyaya örnek olacak bir adım atılıyor. Muhalif cenah ‘LGBT’li bireyler hapse girecek’ diye algılıyor. Ancak böyle bir şey yok. Sözü edilen dayatma ve propaganda da bulunanlara uygulanacak önlemler hatta yaptırımlar. Bilhassa CHP’nin yanlış ya da art niyetli söylemlerini, sloganlarını duyuyoruz. Taslakta cinsiyet değiştirmeyle ilgili madde ise yerinde. Yaş sınırı 25’e çıkarılacak. Hormon tedavilerine karşı dikkatli olunacak. Devletin onayı alınmadan bu tedaviler yapılmayacak. Hakikaten güzel bir hamle. Anayasa’ya da ‘Aile, kadın ve erkekten oluşur’ cümlesi eklenmeli. Ayrıca eğitsel, kültürel çalışmalar yürütülmeli. Ne yazık ki ‘Toplumsal cinsiyet’ kavramını anlatamadık. O kavramı hâlen kadın-erkek eşitliği olarak algılayanlar var. Bu çok büyük bir hata. ‘Toplumsal cinsiyet’ dediğimiz zaman işin içine LGBT’yi de katıyoruz. Bunu anlatamadık. ‘Toplumsal cinsiyet’i literatürden çıkarmamız gerek.”