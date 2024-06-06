Sapkınlara alan açılmasın

Buğra Kardan İstanbul

Toplum ahlâkını ve aileyi korumak için elinden geleni yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın LGBT’ye karşı verdiği amansız mücadele takdir topluyor. Çocukları ve gençleri sapkınlığın pençesinden kurtarmak için hummalı çalışma yürüten Erdoğan’ın geçen günkü kabine toplantısının akabinde “Küresel kültürün desteklediği ve teşvik ettiği cinsiyetsizleştirme politikaları insan neslini fıtratını tehdit eder boyutlara ulaştı. LGBT dayatması faşizmi dahi aratır bir zorbalığa, baskıya ve toplumu yozlaştırma aracına dönüştü” çıkışında bulunması ses getirdi. Sahalarda, sahnelerde, ekranlarda, sosyal ağlarda çıkıp duran eşcinseller Erdoğan’ın çıkışının yerinde olduğunu ortaya koydu. Nitekim lezbiyenliğiyle övünen voleybolcu Ebrar Karakurt’un sapkın eylemleri ve söylemleri tepki çekti. Karakurt’u dinlerken öfkeye kapılan ebeveynleri de sporcu, sanatçı, sunucu, Youtuber ve Influenser homoların çocuklara kötü emsal olmaları korkusu sardı.

Rus ve Macarlara bakılsın

Ahlâki erozyonla karşı karşıya kalınmaması, yuvaların dağılmaması için Rusya, Macaristan ve Irak’ın yöntemlerini uygulama gereği doğdu. Toplumun kahir ekseriyetince Türkiye’nin adı geçen 3 ülkenin yolundan gitmesinin, LGBT’nin faaliyetlerini yasaklamasının zaruri hâle geldiği kaydedildi. Aile dernekleri de homoların sosyal hayatta görünür olmalarını önleyecek hamlelerde bulunulması gerektiğini vurguladılar.

Asıl beka meselesi budur

Akit’e konuşan Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican, şunları söyledi: “Ülkemizde ve dünyada LGBT dayatması vahim bir hâl aldı. LGBT’nin neredeyse girmediği hane, zehirlemediği zihin, aklını bulandırmadığı çocuk kalmadı. Rusya’nın yolundan gitmemiz kaçınılmaz oldu. LGBT lobisinin tüm faaliyetlerinin ülkemizde de yasaklanması zorunlu oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın en üst makamdan LGBT tehlikesine değinmesi ülkemiz, milletimiz ve nesillerimiz adına son derece önemlidir. Bu tehlikeyi bertaraf etmek adına umut vericidir. İnşallah bir an evvel somut adımlar atılır. Gençleri tehdit eden, süratle yayılan bir LGBT salgını var. Ne yazık ki LGBT yapıları ve dernekleri ülkemizde çok güçlenmiş, ahtapot gibi nesillerimizi sarıp sarmalamıştır. Bu sapkınlar ülkemizi, milletimizi içten çökertmekle kalmayıp aile yapımızı ve nesillerimizi dinamitleyen ahlâk teröristleridir! Bu sapkın akıma karşı olan akademisyenler ve doktorlar susturulmakta, sanatçılar baskıya maruz kalmaktadır. LGBT’ye karşı olan yatırımcılar ise kredi kısıtlamasıyla tehdit edilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı’mızdan ve devlet ricalinden bu duruma karşı kalıcı çözümler, LGBT sapkın örgütüne yönelik katı yaptırımlar bekliyoruz. Aksi takdirde bu sapkın akımlar ailemizi ve neslimizi yok edecek. Asıl beka sorunu da budur.”

Sporcunun da ahlâklı olanı desteklenmeli

LGBT üyelerine sporda ve sanatta yer olmadığına da işaret eden Mican “Her ülkede sanatçı ve sporcular yeni nesillerce rol model alınır, milli forma giyen sporcuların sapkınlığın reklâmını yapması ise ülkemiz adına utanç vericidir. Sapkınlar ve sapkınlarla haşir neşir olanlar spordan ve sanattan men edilmeli, ahlâklı sanatçı ve sporcular desteklenmelidir” dedi.

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