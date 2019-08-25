Sapkınlar için LGBTİ ‘olimpiyatları’ düzenlendi! Banu Avar’dan flaş yorum

yeniakit.com.tr CHP’li Adalar Belediyesi, LGBTİ sapkınlara destek çıktı. Çoğunluğu eşcinsellerden oluşan yarışmacıların yarışacağı LGBTİ’ler için alternatif olimpiyatlar “Queer Olympix” Heybeliada’da yapıldı.

Kadıköy’de buluştular

23 - 25 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Heybeliada’da düzenlenen Queer Olympix programında futbol, plaj voleybolu ve uzun atlama turnuvaları yapıldı. Yarışmaların yanı sıra atölyeler, forum ve piknik gibi etkinlikler de yapıldı. Sapkınlar ve destekçileri, Kadıköy’de buluşarak Heybeliada’ya geçti ve söz konusu etkinlikleri düzenledi.

“Siyasi faaliyetleri maskeleme”

Gazeteci Banu Avar, konuya dair şahsi Twitter hesabından dikkat çekici bir yorum yaptı. Konunun siyasi faaliyetlere bir maskeleme olduğunu belirten Avar, “Bunun sadece humanist bir faaliyet olmadığını National Endowment for Democracy (NED) fonlamalarından anlıyoruz...” ifadesini kullandı.

İşte o paylaşım: