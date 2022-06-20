Sapkınlar İBB’de toplanacak

HABER MERKEZİ

Lut Kavmi’nin helak sebebi olan eşcinsel sapkınlığının LGBT adı altında yaygınlaşması için ahlaksızlara kurumsal destek veren CHP, homolara şimdi de İBB’nin kapısını açtı.

Ekrem'in şemşiyesi altında

Mübarek Cuma günü Beyazıt Meydanı’nda düzenleyecekleri ahlaksız eylem, Müslüman gençlerin fiili tepkisiyle başlamadan sona eren LGBT’li eşcinsel sapkınlar soluğu CHP’li İmamoğlu’nun kucağında aldı. İBB’de 25 yıl sonra içki satışının yapıldığı rezillikle gündeme gelen Müze Gazhane’de şimdi de LGBT sapkınlarının boy göstereceği ortaya çıktı. İmamoğlu’nun İBB bünyesinde kurduğu İstanbul Kent Konseyi’nin yarın Müze Gazhane’de “LGBTİ+’ların Kentsel Barınma Hakkı ve Yerelde Çözüm Arayışları” isimli atölye programı düzenleyeceği öğrenildi. İstanbul Kent Konseyi Toplumsal Eşitlik Çalışma Grubu’nun gerçekleştireceği ahlaksız programın sözde LGBT Onur Haftası kapsamında yapılacağı bildirildi.

Böyle duyurdu

Hem İBB’de Toplumsal Eşitlik Çalışma Grubu Üyesi hem de CHP’li Kadıköy Belediyesi’nde “Kadıköy Kent Konseyi LGBTQİ+ Meclisi” üyesi olan Işık Cemre Güngör, rezil etkinliği şöyle duyurdu: “Yaklaşık 1.5 yıldır parçası olduğum İstanbul Kent Konseyi Toplumsal Eşitlik - LGBTİ+ Çalışma Grubu olarak ilk public etkinliğimizle biz de onur haftasındayız, hem de Gazhane’de! Henüz bir meclis değiliz belki ama İstanbul Kent Konseyi altında inş o günleri de göreceğiz.”

CHP homolara çalışıyor

Seçim öncesi türbe türbe gezip şov yapan İmamoğlu, başkanlığa seçilir seçilmez belediye bünyesinde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü” kurulmasını teklif ederek eşcinsel sapkınlığa kurumsal düzeyde resmiyet kazandırmayı amaçlamıştı. LGBT Onur Yürüyüşü’ne katılıp eşcinsellere destek veren Zelal Yalçın ve Elif Avcı gibi sapkınları İBB Sosyal Hizmetler ve Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde “Sosyal Politikalar Koordinatörü” olarak almaştı. İBB’de başlatılan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” eğitimi adı altında LGBT propagandası içeren toplantılara bütün personelin katılımı ise zorunlu tutulmuştu.