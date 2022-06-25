Sapkınlar diretirken Müslümanlardan 'itidal' çağrısı! Erdem Özveren Yeni Akit aracılığıyla seslendi

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İstanbul Beyoğlu ve Kadıköy kaymakamlıkları, LGBT'li sapkınları sözde onur yürüyüşünü yasakladığını açıklasa da sapkınlar ve yurt dışı fonlu dernekleri, devlete meydan okuyarak Taksim'e gideceklerini duyurdu.

LGBT'liler, sapkınlıkta direnişe devam ederken, geçtiğimiz hafta Beyazıt'taki yürüyüşlerine engel olan Müdafa-i İslam Hareketi'nden "itidal" çağrısı geldi.

Provokasyon uyarısı aldık!

Müdafa-i İslam Hareketi Genel Başkanı Erdem Özveren, duyurusunu geçtiğimiz hafta yaptıkları Taksim'de buluşma programını iptal ettiklerini söyledi.

Emniyet güçleri ile birkaç gündür irtibat halinde olduklarını belirten Özveren, bazı provokasyon uyarısı aldıklarını ve yaşanacak bir kargaşa ortamını istemediklerinden etkinliği iptal kararı aldıklarını ifade etti.

Erdem Özveren, "Her iki tarafın da kitleler halinde aynı alana hareket etmesi durumunda muhtemel karışıklık ve aramıza karışıp ortamı provoke ederek farklı alanlara çekmek isteyenler olabileceği hususunda uyarıldık." dedi.

Özveren açıklamasına şöyle devam etti:

Gerek Üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri'mizin vefatı nedeni ile duyduğumuz üzüntümüz, gerek muhtelif STK'lar ile ittifak halinde hareket etmek, gerek ise Emniyet güçlerimizin sapkınlığa müsaade etmeyeceğinin teminatı sebebi ile Taksim Camisi etkinliğimizi iptal ediyoruz. Gönülş dostlarımızın bu hususta anlayış göstererek süreci takip etmelerini istirham ediyoruz.