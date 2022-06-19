Sapkınlar açık açık söyledi! ‘Demirtaş ve HDP ib.eler sayesinde...'

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Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar, Artı TV canlı yayınında, eşcinsel sapkınların HDP ile HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a oy desteği verdiklerini itiraf etti.

"Şu an tutuklu olan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş cumhurbaşkanı adayı olduğu dönemde açıktan LGBT haklarını savunacağını söyledi." diyen Tar, Demirtaş'a eşcinsel sapkınların oy desteği verdiğini şöyle ifade etti:

Eşi benzeri görülmemiş bir oy aldı. Demek ki LGBT haklarını savunacağını söylemek kimseye oy kaybettirmiyor. Aslında hazır olmayan toplum değil, siyaset yapan kişiler.

"HDP LGBT sayesinde barajı geçti"

7 Haziran seçimlerinde de HDP'nin eşcinsel sapkınlardan oy aldığını itiraf eden İsveç fonlu Kaos GL'nin Genel Yayın Yönetmeni Tar, şöyle konuştu:

Benzer şekilde 7 Haziran seçiminde HDP'nin baskın temalarından birisi LGBT haklarıydı. Yüksek perdeden LGBT haklarını savunuyorlardı. Barajı çok rahat bir şekilde geçebilmişlerdi.

Sapkın yaşamı, "temel hak ve hürriyet" kapsamında değerlendiren Tar, şöyle devam etti:

Temel hak ve özgürlükler oylamaya ya da birtakım anlık çıkarlara, siyasi rekabete meze edilemez. Bu yüzden temel hak ve özgürlüklerdir. Yani bu konuda şuna hakkını vereli mi diye bir tartışma da yürütülmemesi gerekir.