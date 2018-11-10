0553 313 94 23
impression

Sapkının avukatından mahkemede skandal savunma: Müvekkilim eşcinsel, polisi tehdit edemez

Erzurum'da fuhuş ihbarı üzerine gözaltına alınırken polislere direnen 'Koray' takma isimli sapkın üniversite öğrencisi Y.Ç. hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mahkemede Y.Ç.'yi savunan avukatı, skandal bir savunma yaparak"Hakim bey müvekkilim eşçinsel. Hakim bey bakar mısınız? Müvekkilim tehdit edebilecek durumda değil." dedi.

10 Kasım 2018 Cumartesi 14:32
Sapkının avukatından mahkemede skandal savunma: Müvekkilim eşcinsel, polisi tehdit edemez

30 Ocak 2018 günü 155'i arayan bir kişi Erzurum'un Aziziye ilçesindeki evde fuhuş yapıldığı yönünde ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, bu kişinin Twitter hesabı üzerinden rumuzlu ismi ile numarasını yazarak, "Eşcinselim arayın ücretli görüşüyorum" şeklinde paylaşım yaptığını tespit etti. 

Y.Ç.'yi (24) müşteri gibi arayan polisler buluşma teklifinde bulundu. Y.Ç., "Tek seferlik ilişki için 100 TL alırım. Prensip olarak ilk görüşmelerimi araçta yapıyorum. Ancak şu an müşterim var. Yarım saat sonra seni kabul edebilirim" dediği polislerle görüşme isteğini kabul etti. Y.Ç.'nin evinin yakınlarına giden polis ekipleri, kimlik göstererek gözaltına almak istedi. Y.Ç. bu sırada polis aracına binmemek için direndi. Araca bindirildikten sonra Y.Ç. iddiaya göre polisleri "Ben buradan çıkayım siz gününüzü göreceksiniz, beni tanımıyorsunuz" diye tehdit etti.

"Polisler beni darp etti''

Polis ekiplerinin şikayeti üzerine Y.Ç. hakkında Erzurum 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Görevi yaptırmamak için direnme' 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İlk kez hâkim karşısına çıkarılan Y.Ç., suçlamaları kabul etmedi. Olay günü evinin önünde çöpleri atmak için dışarıya çıktığında yanına sivil polislerin geldiğini belirten Y.Ç., "Polisler hakkımda suçlama olduğunu söyledi. Ben de suçumun ne olduğunu sordum. Polisler beni darp etti ve hakaret içerikli sözler sarf etti. Polislere zorluk çıkarmadım ve kimseyi tehdit etmedim. Fiziki direnmem olmadı, sadece araçtan inmek istedim. Asıl ben onlardan şikayetçiyim" diye konuştu.

''Müvekkilim eşcinsel''

Müvekkilinin polislerin hakaretine uğradığını belirten Avukat Erhan Topcu ise "Tehdit, şantaj ve darp edilen asıl benim müvekkilim. Şikayetçi olması gereken benim müvekkilimken, sanık olan yine Y.Ç. Hakim bey bakar mısınız ? Müvekkilim tehdit edebilecek durumda değil. 'Buradan çıkayım gününüzü göreceksiniz' diyebilecek biri mi?" diyerek Y.Ç.'yi göstererek savunma yaptı. 

Mahkeme, şikayetçi polislerin dinlenmesi için ertelendi.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 14:32
  1. Erzurum
  2. eşcinsel sapkın

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Düğün hayaliniz içinize düğüm olup oturmasın!
    1. Düğün hayaliniz içinize düğüm olup..
    2. Abdest sağlığımızı da koruyor
    3. Bakan Albayrak, Hakkari şehitleri için..
    4. Suriyeli araştırmacı Hafız: İsrail..
    5. Yarın İstanbul'da bu yollar kapanacak
    6. İstanbul Kartal'da yangın çıktı:..
    7. Yaz aylarının 8 tehdidi
    8. Erdoğan'dan Kaşıkçı açıklaması: Suudi..
    9. Yerli Düşünce 10 Kasım programında..
    10. Erdoğan'dan Suudi yönetimine tepki:..
    11. Kırkın değeri..
    12. Kırkından sonra çocuk gibi ye!
    13. Tarihte bugün: Müslüman Türklerin..
    14. Sapkının avukatından mahkemede skandal..
    15. Suyu ılık içen kabız olmuyor
    16. Doğal salisilik asit
    17. Erdoğan, Fransa'ya gitmeden kudurdular!
    18. Macron’u bıçaklamayı planlamışlar
    19. Yok artık Neymar! Sözleşmesini duyan..
    20. Türkiye-Ukrayna maçının biletleri..
    '5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
    '5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
    Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu
    Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu
    İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
    İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
    FOX TV'den skandal algı operasyonu!
    FOX TV'den skandal algı operasyonu!
    'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!
    'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!

    Günün Karikatürü

    9 Kasım 2018
    Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!
    Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!
    AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti
    AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti