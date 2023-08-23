Sapkın ve terör sevici TTB, Akit’i şikâyet etti

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Terör örgütü PKK’ya yönelik sempatisiyle bilinen ve eşcinsel sapkınlığın hamiliğini üstlenen Türk Tabipleri Birliği (TTB), gazetemiz Yeni Akit’i hedef aldı. Her fırsatta devlet ve millet düşmanlığını gözler önüne sermekten çekinmeyen Türk Tabipleri Birliği, henüz reşit olmayan çocuklara yönelik cinsiyet değiştirme ve hormon baskılama skandalına imza atan LGBTİ destekçisi doktorlara yönelik haberimiz sebebiyle, gazetemiz Yeni Akit’i illegal oluşum Basın Konseyi’ne şikâyet etti. Sözde toplum sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle Yeni Akit’e yaptırım uygulanması talebinde bulunan homo destekçisi TTB’nin skandal şikayetinde şu ifadeler yer aldı: “Başvuruya konu haber hekimlerde bu tür olguların değerlendirilmesi ve tıbbi destek sunulması süreçlerinden kaçınma, başvurularda ise toplum içinde yaratılan damgalanma korkusu ile tıbbi destek almama davranışına yol açtığından, toplum sağlığını tehlikeye atan nitelikte olduğu için basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyecektir.”