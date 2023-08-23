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Gündem Sapkın ve terör sevici TTB, Akit’i şikâyet etti
Gündem

Sapkın ve terör sevici TTB, Akit’i şikâyet etti

Yeniakit Publisher
2023-08-23 10:01:00 -
Sapkın ve terör sevici TTB, Akit’i şikâyet etti

Terör örgütü PKK’ya yönelik sempatisiyle bilinen ve eşcinsel sapkınlığın hamiliğini üstlenen Türk Tabipler Birliği, gazetemiz Yeni Akit’i hedef aldı. Her fırsatta devlet ve millet düşmanlığını gözler önüne sermekten çekinmeyen TTB, henüz reşit olmayan çocuklara yönelik cinsiyet değiştirme skandalına ilişkin haberimiz sebebiyle gazetemizi illegal oluşum Basın Konseyi’ne şikayet etti.

HABER MERKEZİ

Terör örgütü PKK’ya yönelik sempatisiyle bilinen ve eşcinsel sapkınlığın hamiliğini üstlenen Türk Tabipleri Birliği (TTB), gazetemiz Yeni Akit’i hedef aldı. Her fırsatta devlet ve millet düşmanlığını gözler önüne sermekten çekinmeyen Türk Tabipleri Birliği, henüz reşit olmayan çocuklara yönelik cinsiyet değiştirme ve hormon baskılama skandalına imza atan LGBTİ destekçisi doktorlara yönelik haberimiz sebebiyle, gazetemiz Yeni Akit’i illegal oluşum Basın Konseyi’ne şikâyet etti. Sözde toplum sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle Yeni Akit’e yaptırım uygulanması talebinde bulunan homo destekçisi TTB’nin skandal şikayetinde şu ifadeler yer aldı: “Başvuruya konu haber hekimlerde bu tür olguların değerlendirilmesi ve tıbbi destek sunulması süreçlerinden kaçınma, başvurularda ise toplum içinde yaratılan damgalanma korkusu ile tıbbi destek almama davranışına yol açtığından, toplum sağlığını tehlikeye atan nitelikte olduğu için basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyecektir.”

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Yorumlar

Muzaffer Bayrak

Yeni donemde meclis, ttb, mmob. ve bilmem ne harfli ŞER YUVASI olmus ulkenin ve milletin onunde TAKOZ olmaya devam eden bu pislik yuvalarini kapatmaz veya ETKISIZ duruma getirmezse, devlete de yaziklar olsun.

Hakan

Acilen basta bu TTB olmak üzere, ipleri dışarda olan kukla kuruluşların hepsinin varlığına son verilsin.
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