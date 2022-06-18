Sapkın pikniğe geçit yok!
İslam’ın mukaddes değerlerine saygısızlıkta kural tanımayan, ama kendilerini sevgi pıtırcığı gibi lanse eden sapkın homoların bir provokasyon girişimi daha ellerinde patladı.
SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL
Allah’ın yüce kitabında lanetlediği eşcinselliği normalleştirmeye çalışan LGBTİ’li sapkınlarca İstanbul Üniversitesinde planladıkları piknik rezaleti, dindar gençlerin tepkisi üzerine iptal edildi. Şuurlu gençler tarafından tekbirlerle protesto edilen eşcinsel ahlaksızlar, her koşulda düzenleyeceklerini ifade ettikleri pikniği apar topar iptal ederek, sapkın üyelerine Beyazıt kampüsü civarında dolaşmamaları çağrısında bulundu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yapılması planlanan pikniğe tepki gösteren Kürşat Mican Başkanlığındaki Yesevi Alperenler Derneği üyeleri, açıkladıkları ‘Sapkınlığın karşısında fıtratın yanındayız’ başlıklı bildiriyle, sözde ‘onur haftası’ kapsamında yapılması planlanan homo pikniğini protesto etti.