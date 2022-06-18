  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sapkın pikniğe geçit yok!
Gündem

Sapkın pikniğe geçit yok!

İslam’ın mukaddes değerlerine saygısızlıkta kural tanımayan, ama kendilerini sevgi pıtırcığı gibi lanse eden sapkın homoların bir provokasyon girişimi daha ellerinde patladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-18 10:11:00 -
Sapkın pikniğe geçit yok!

SEBAHATTİN AYAN  İSTANBUL

Allah’ın yüce kitabında lanetlediği eşcinselliği normalleştirmeye çalışan LGBTİ’li sapkınlarca İstanbul Üniversitesinde planladıkları piknik rezaleti, dindar gençlerin tepkisi üzerine iptal edildi. Şuurlu gençler tarafından tekbirlerle protesto edilen eşcinsel ahlaksızlar, her koşulda düzenleyeceklerini ifade ettikleri pikniği apar topar iptal ederek, sapkın üyelerine Beyazıt kampüsü civarında dolaşmamaları çağrısında bulundu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yapılması planlanan pikniğe tepki gösteren Kürşat Mican Başkanlığındaki Yesevi Alperenler Derneği üyeleri, açıkladıkları ‘Sapkınlığın karşısında fıtratın yanındayız’ başlıklı bildiriyle, sözde ‘onur haftası’ kapsamında yapılması planlanan homo pikniğini protesto etti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23