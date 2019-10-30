  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Sapkın partide şok saldırı: 3 ölü, 9 yaralı

Long Beach California'da 'Cadılar Bayramı' adlı sapkın bir kostüm partisinde gerçekleşen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı.

2019-10-30 20:21:00 -

 Tufan Acar  yeniakit.com.tr 

ABD'nin California eyaletindeki saldırı yerel saatle 23:00'da yaşandı. Yapılan silahlı saldırı sonrasında kayıplara karışan saldırgan ise henüz yakalamadı.

3 kişinin ölümü ve 9 kişinin yaralanmasına sebep olan saldırıya ilişkin araştırmalarını sürdürdüklerini belirten dedektifler, herkesin maskeli olmasından dolayı zorlandıklarını ifade etti.

İlk edinilen bilgilere göre 9 yaralının olduğunu ancak yaralı sayısının artabileceğini ifade eden yetkililer, hastaneye kendi çabaları ile ulaşan yaralıların olup olmadığını belirleyemediklerini söyledi.

Yaralılar arasında hayati tehlikesi olanların bildirildiği saldırıda ölü sayısının da artmasından endişe ediliyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

impression-emin-evim