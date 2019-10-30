Sapkın partide şok saldırı: 3 ölü, 9 yaralı

Tufan Acar yeniakit.com.tr

ABD'nin California eyaletindeki saldırı yerel saatle 23:00'da yaşandı. Yapılan silahlı saldırı sonrasında kayıplara karışan saldırgan ise henüz yakalamadı.

3 kişinin ölümü ve 9 kişinin yaralanmasına sebep olan saldırıya ilişkin araştırmalarını sürdürdüklerini belirten dedektifler, herkesin maskeli olmasından dolayı zorlandıklarını ifade etti.

İlk edinilen bilgilere göre 9 yaralının olduğunu ancak yaralı sayısının artabileceğini ifade eden yetkililer, hastaneye kendi çabaları ile ulaşan yaralıların olup olmadığını belirleyemediklerini söyledi.

Yaralılar arasında hayati tehlikesi olanların bildirildiği saldırıda ölü sayısının da artmasından endişe ediliyor.