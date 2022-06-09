Sapkın Mükremin Gezgin'e soruşturma! Yaptığı rezaletin bedelini ödeyecek...

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Eşcinsel sapkın Mükremin Gezgin'in akıllara durgunluk veren rezaleti cezasız kalmayacak.

Sosyal medya hesabından aylarca hamileymiş gibi fotoğraflar paylaşıp, son olarak da doğum mizanseni rezaleti ile gündeme gelen Mükremin Gezgin hakkında soruşturma başlatıldı.

Duyarlı Müslümanlar tarafından sapkın Gezgin için, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Suç duyurularının ardından şikayetçi olan kişilerin ifadelerini alan savcılık, Gezgin hakkında soruşturma başlattı.

Ne olmuştu?

Mükremin Gezgin adlı eşcinsel sapkın, TikTok'taki sosyal medya kullanıcılarına hamile olduğunu inandırıp, geniş bir takipçi kitlesi edindi. Gezgin, son yaptığı paylaşımında ise bir hastanede ameliyat mizanseni hazırlayıp, doğum yaptığını duyurdu. Akıllara durgunluk veren rezil olay, TikTok'ta Gezgin'in takipçilerinin zeka seviyesini ortaya koyarken, hastanenin böyle ahlaksız bir oyuna nasıl alet olduğu ise anlaşılamadı.