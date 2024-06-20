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Gündem Sapkın fikirleriyle insanları zehirliyor! İhsan Eliaçık'tan KRT TV'de tepki çeken 'kurban' sözleri
Gündem

Sapkın fikirleriyle insanları zehirliyor! İhsan Eliaçık'tan KRT TV'de tepki çeken 'kurban' sözleri

Yeniakit Publisher
2024-06-20 03:29:00 -

İhsan Eliaçık, KRT ekranında Abdulaziz Bayındır ile tartıştı.

Eliaçık canlı yayında kurban ibadetine ilişkin sapkın fikirlerini aktardı.

"Kurban kesmek Arapların yaptığı bir şey." diyen Eliaçık, "Allah olumsuz olan bir şeyi emretmez. 'Kestiğiniz kurbanlar Allah'a ulaşmaz' dediğine göre kurban kesmek gerekmez." dedi.

Abdulaziz Bayındır, "Gerçekten şaşırıyorum bir insan bu şekilde nasıl konuşabilir." diye karşılık verdi.

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