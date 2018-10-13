Sapkın düğüne tepki yağıyor

Oğuzhan Gültekin Ankara Türkiye’de eşcinsel evlilikleri yasak olmasına rağmen geçtiğimiz günlerde ilk kez sosyal medyada eşcinsel bir çiftin İzmir’deki bir düğün salonunda evlendiklerine dair video yayınlandı. Görüntüler, ülkemizde ahlaksızlığın ve sapkınlığın teşvik edilmesine yönelik operasyonun ne kadar ciddi boyutlara ulaştığını gösterdi.

Eşcinseller Helak Olmuştur

Akit’e konuyu değerlendiren Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, şunları ifade etti: “Televizyon ve sosyal medya aracılığı ile eşcinsel sapkınlık normalleştirilmeye çalışılıyor. Bütün semavi dinlerde eşcinsel sapkınlık yasaklanmıştır. Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de Lut kavminin bu sapkın yaklaşımı nedeniyle büyük bir azaba çarptırıldığını bizlere bildirmektedir. Araştırmalar gösteriyor ki bu tür eğilimler yaratılıştan ve fıtri değil, yetiştirilme ve çevre şartları ile sonradan gösterilen bir eğilimdir. Medya aracılığı ile bunun fıtri bir eğilim gibi gösterilmesi, düğünlerinin sosyal medyada paylaşılması son derece sakıncalı bir durumdur. Gençlerimizin, çocuklarımızın bu durumu normal gibi algılaması amaçlanıyor. Bu eğilimlerin sosyal medya aracılığı ile çoğaltılması konusunda kesinlikle ciddi önlemler alınmalıdır. Bu sıradan bir cinsel tercih şeklinde kabul edebileceğimiz bir durum değildir. Toplumun helakına uzanan toplumsal çürümenin bir ürünüdür. Çocukların ve gençlerimizin ruhsal sağlığı ve gelişimi açısından bu tür paylaşımların sosyal medya üzerinden yapılması kesinlikle yasaklanmalıdır.”