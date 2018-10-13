0553 313 94 23

Sapkın düğüne tepki yağıyor

Türkiye’de eşcinsel evlilikleri yasak olmasına rağmen geçtiğimiz günlerde ilk kez sosyal medyada eşcinsel bir çiftin İzmir’deki bir düğün salonunda evlendiklerine dair video yayınlandı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 12:16

 Oğuzhan Gültekin  Ankara Türkiye’de eşcinsel evlilikleri yasak olmasına rağmen geçtiğimiz günlerde ilk kez sosyal medyada eşcinsel bir çiftin İzmir’deki bir düğün salonunda evlendiklerine dair video yayınlandı. Görüntüler, ülkemizde ahlaksızlığın ve sapkınlığın teşvik edilmesine yönelik operasyonun ne kadar ciddi boyutlara ulaştığını gösterdi.

Eşcinseller Helak Olmuştur

Akit’e konuyu değerlendiren Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, şunları ifade etti: “Televizyon ve sosyal medya aracılığı ile eşcinsel sapkınlık normalleştirilmeye çalışılıyor. Bütün semavi dinlerde eşcinsel sapkınlık yasaklanmıştır. Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de Lut kavminin bu sapkın yaklaşımı nedeniyle büyük bir azaba çarptırıldığını bizlere bildirmektedir. Araştırmalar gösteriyor ki bu tür eğilimler yaratılıştan ve fıtri değil, yetiştirilme ve çevre şartları ile sonradan gösterilen bir eğilimdir. Medya aracılığı ile bunun fıtri bir eğilim gibi gösterilmesi, düğünlerinin sosyal medyada paylaşılması son derece sakıncalı bir durumdur. Gençlerimizin, çocuklarımızın bu durumu normal gibi algılaması amaçlanıyor. Bu eğilimlerin sosyal medya aracılığı ile çoğaltılması konusunda kesinlikle ciddi önlemler alınmalıdır. Bu sıradan bir cinsel tercih şeklinde kabul edebileceğimiz bir durum değildir. Toplumun helakına uzanan toplumsal çürümenin bir ürünüdür. Çocukların ve gençlerimizin ruhsal sağlığı ve gelişimi açısından bu tür paylaşımların sosyal medya üzerinden yapılması kesinlikle yasaklanmalıdır.”

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 12:16
  1. İzmir
  2. Ankara
  3. Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar
  4. sapkın evlilik

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk amire kahramanlık ödülü! Tüm ülke onu konuşuyor
    1. Türk amire kahramanlık ödülü! Tüm ülke..
    2. Ortaylı: Çok cahiller, hiçbir şey..
    3. Maltepe CHP belediye başkan aday..
    4. Hans’ın değil Allah’ın İslâmı
    5. Rusya halkı, Putin'in çalışmalarında..
    6. Orhan Gencebay'dan suç duyurusu!..
    7. Berkay'ın avukatı: Arda silahı bilerek..
    8. Oğuzhan Türk kimdir? İYİ Parti..
    9. İran'dan sert tepki! 'ABD Trump'tan..
    10. AK Parti'den Brunson ve Kaşıkçı..
    11. İstanbul Müftüsü tehlikeye dikkat..
    12. Sapkın düğüne tepki yağıyor
    13. Cari açık ihracatla geriledi
    14. Ronaldo Khabib'i misafir etti!..
    15. Soylu 8 şehit verdiğimiz bölgede..
    16. Canlı yayında istifa! Kurucularından..
    17. CHP Kadıköy belediye başkan adayları..
    18. Kaşıkçı'nın nişanlısından Trump'a..
    19. Bakanlık, Hürriyet’e “boyun eğdi”
    20. İran'da çatışma: 6 ölü
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    ABD'li casus papaz Brunson ilk uçakla kaçıyor!
    ABD'li casus papaz Brunson ilk uçakla kaçıyor!
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?