Sapkın dernekler kapatılsın!

AB’ye uyum süreci kapsamında çıkartılan yasalardaki boşlukları iyi değerlendiren eşcinsel sapkınların kurdukları 18 adet derneğin kapatılması yönünde kamuoyunda büyük bir beklenti meydana geldi. AB ülkelerinden ve Alman Vakıfları’ndan aldıkları paralarla Türkiye’nin her bölgesinde dernekleşmeye giden homoların kurdukları ifsad yuvalarının bir an önce kapatılması yönünde hukukçulardan çağrı geldi. Konu ile ilgili Akit’e konuşan duayen hukukçular, “LGBTİ dernekleri kapatılmalıdır. Dernekler vasıtasıyla kazandıkları yasal zırh ellerinden alınmalıdır” dediler.

ELLERİNDEKİ YASAL ZIRH ALINMALI

Avukat Ferhat Çakır, “LGBTİ’li sapkın homolar dernekleşmeye giderek yasal bir zırha bürünüyorlar. Böylece her türlü provokatif faaliyeti bu dernekler aracılığıyla yapıyorlar” dedi. LGBTİ’li ahlaksızların toplum için büyük tehlike arz ettiğine vurgu yapan Çakır, “Bunlar sürekli olarak milletin sinir uçlarına dokunacak eylemlere imza atıyorlar. Bu eylemler Türkiye’nin huzuruna kasteden karanlık odakların ekmeğine yağ sürüyor. Devlet bu duruma göz göre göre müsaade etmemeli. Bu dernekler ivedilikle kapatılmalıdır” ifadelerini kullandı.

DEVLET BİR AN ÖNCE ADIM ATMALI

Avukat Ali Osman Bağırgan ise, “LGBTİ derneklerinin kapatılması elzem ve gereklidir. Devlet her şeyden önce vatandaşının ruh ve beden sağlığını da korumalıdır. Bu tedbirler kapsamında söz konusu derneklerin kapatılması hukuki olarak yerinde bir adım olacaktır” ifadelerini kullandı. Kendilerini LGBTİ olarak tanımlayan gayri ahlaki oluşumun özellikle genç nesiller için tehlike oluşturduğuna dikkat çeken Bağırgan, “Kurdukları bu dernekler vasıtasıyla düzenledikleri etkinlikler hepimizin malumu. Bu derneklerin meydana getireceği tehlikelerin önlenmesi gereklidir. En keskin önlem ise dernekler aracılığıyla elde ettikleri yasal zırha son vermek olacaktır. Yani bu dernekleri kapatmak şarttır” dedi.

Akit 1 Temmuz’da, “AB fonluyor homolar semiriyor” manşetiyle çıkmış ve tehlikeye dikkat çekmişti.

HARUN SEKMEN/ İSTANBUL