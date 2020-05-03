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Gündem

Sapkın Adnancıların yeni oyunu: Sanığın ismi gizlice UYAP’tan silindi

Sapkın Adnan Oktar Organize Suç Örgütü’ne dair hazırlanan ilk iddianamede ‘çalışan bacılar imamı’ ismiyle anılan Pelin Akçalı’nın ismi Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’nden (UYAP) silindi. ‘Kedicik’ Akçalı’nın isminin sistemden nasıl çıkarıldığı bilinmiyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 16:19:00 -
Sapkın Adnancıların yeni oyunu: Sanığın ismi gizlice UYAP’tan silindi

Yıllarca dini bir kisveye bürünerek illegal faaliyetlere imza atan sapkın suç örgütü lideri Adnan Oktar gündemden düşmüyor. 2018’in Temmuz’unda Adnan Oktar Organize Suç Örgütü’ne yönelik operasyon ile gözaltına alınan Adnan Oktar ve örgüt üyeleri, içeride de rahat durmuyor. Son olarak örgütün dışarıdaki elemanlarının, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’ne (UYAP) müdahale ettiği belirtildi.

Kahir ekseriyetle milli ve manevi değerlerimize karşı yaptığı skandal çıkışlarıyla bilinen Mine Kırıkkanat, Cumhuriyet paçavrasındaki yazısında, kendisinden aşağı kalır yanı olmayan Adnan Oktar’ın UYAP oyununu yazdı.

Yazısında, “Mahkemenin ısrarla ve defalarca talebine karşın, Adnan Oktar’ın cinsel içerikli mesajlarının ses ve el yazısı analiz sonuçları Adli Tıp’tan bir türlü gelip dosyaya giremiyor” ifadesini kullanan Mine Kırıkkanat, “Daha da kötüsü, gizli ellerin ayak oyunları” diyerek örgüt üyesinin isminin UYAP’tan silindiğini belirtti.

Pelin Akçalı’nın ismi yok oldu

Kırıkkanat, “Örneğin temmuz ayında yayımlanan birinci iddianamede, örgütün “çalışan bacılar imamı” diye bilinen Pelin Akçalı (kod adı İpek), tepe sanıklar arasında yer alırken... Sihirli bir değnek UYAP sisteminden adını sildi, sanıklığı kayıplara karıştı! Yokluğunu müşteki savunucularından Av. Eser Çömlekçioğlu fark etti.” ifadelerini kullandı.

İsmin silindiğinden mahkemenin haberinin olmadığını da söyleyen Mine Kırıkkanat, “Sonuçta gereken yapıldı, mahkeme başkanı dosya savcılığına talimat verip sanık Pelin Akçalı’nın ek iddianameyle davaya dahil edilmesini sağladı. Ama çok önemli bir örgüt yöneticisinin nasıl ve hangi ellerdeki sihirli değnekle UYAP sisteminden silindiği hâlâ meçhul.” diye yazdı.

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Yorumlar

ali

bunu ortaya cikarmak itkopukla casusla. cetelerle ve burokrasideki kriptolarla mucadele eden guclu ulkemin ve hukumetin namus borcudur
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Coşkunakademi

3 gün önce pazara çıktım fiyatlar 4 sene öncesine dönmüş.kabak 2.75 patates 2 pırasa 2.5 soğan 3 muz 4.5 tl domates 2.5 tl.çok mutlu oldum filemi 30 tl ye tıka basa doldurdum ALLAH BİN KERE RAZI OLSUN REİSİM
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