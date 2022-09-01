Şapka Kanunu'ndan Ehl-i Beyt iddiasına kadar.. O video ortaya çıktı! İnsanlar kahkahalara doyamadı

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Bağımsız Türkiye Partisi STK Başkanı Nihat Hekimoğlu’nun, “Kimler Atatürk’ü sevmez?” başlıklı konuşması alay konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-01 16:11:00 -

Haydar Baş’ın izinden ayrılmayan ve ilginç çıkışlarla gündemden düşmeyen Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Mustafa Kemal üzerinden yaptığı komik siyaseti sürdürüyor.

BTP’nin ısrarla sürdürdüğü, “Atatürk’ün soyu Ehl-i Beyt’e uzanır” söylemlerine yenisini ekleyen BTP STK Başkanı Nihat Hekimoğlu, izleyenlere kahkaha attırdı.

Atatürk’ü kimler sevmez?” başlıklı bir konuşma yapan Hekimoğlu, "Atatürk'ün İzmir'de denize döktüklerinin torunları bugün Atatürk'e düşmandır" dedi. Hekimoğlu, David Rockfeller'ın adamları, ABD'li misyonerler teşkilatının sevmediğini söyledi. Rize'de şapka takmadığı için Hamidiye gemisiyle vurulanları "Pontus cumhuriyetini kuranlar" olarak tanımlayan Hekimoğlu, o devleti kuranların Atatürk'ü sevmediğini savundu. Ayrıca Mustafa Kemal'in katıldığı tüm savaşları kazandığını, hiçbir zaman kaybetmediğini ve dünyada böyle bir komutan olmadığını söyleyen BTP'li isim, "En mühimi şu; Atatürk'ün soyu tertemiz Ehl-i Beyt soyu. Bugün ne kadar Ehl-i Beyt düşmanı, Muaviye, Yezid yanlısı varsa hepsi Atatürk'e düşman" dedi.

Hekimoğlu'nun sözleri sosyal medyada alay konusu oldu.

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Yorumlar

Kenan

He he he!

Tahir

Adam uçmuş,
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