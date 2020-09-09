‘Sapık’a 81 ilde suç duyurusu!

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve TİMAV’dan, yazar Erol Mütercimler’in katıldığı televizyon programında sarf ettiği, “O imam hatipten mezunlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız” şeklindeki hakaret dolu sözlerine sert tepki geldi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal, “Şu anda ülkeyi yöneten başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sayın TBMM Başkanımız olmak üzere, birçok bakan olmak üzere imam hatipli. Birçok genel müdür ve bürokratlarımız imam hatipli. Tamamını bu süreçte töhmet altında bulunduran bir yaklaşım tarzıyla böyle bir açıklama yapıyor olması çok çirkin ve kabul edilemez” ifadelerini kullanırken, Türkiye İmam Hatipliler Vakfı Genel Başkanı Ecevit Öksüz, “İlgili kişi bu ifadeleri ile ancak ve ancak kendisini ve zihniyetini tarif etmiştir diyoruz. İmam hatip öğrenci ve mezunları hakkında sarf ettiği bu çirkin sözlerinden dolayı Mütercimler, bu milletten ve imam hatiplilerden derhal özür dilemelidir” sözleriyle tepki gösterdi.

81 ilde suç duyurusu

ÖNDER Başkanı Kamber Çal, imam hatiplilere yönelik hakaretleri dolayısıyla yazar Erol Mütercimler hakkında 81 ilde suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal, Erol Mütercimler’in imam hatiplilerin tamamını ifade eden bir tarzla, “imam hatiplilerden tecavüzcü, tacizci çıkar” gibi tahkir edici bir ifade kullanmasının asla kabul edilemeyeceğini vurgulayan Çal, “ÖNDER İmam Hatipliler Derneği olarak hemen hızlı şekilde avukatlarımıza talimatı verdik. Bu konuyla ilgili hukuki süreci hızlı şekilde başlattık. 81 ilde Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Aynı şekilde tüm illerimizdeki imam hatipliler derneklerini aynı davayı açması için teşvik ediyoruz. Arkadaşlarımız da şu anda teyakkuz halindeler, onlar da çok inanılmaz tepki koymuş durumdalar. Erol Mütercimler denen bu adama dava açacaklar” dedi.

Erol Mütercimler’den özür beklediklerini vurgulayan Çal, şöyle konuştu: “Erol Mütercimler’den derhal özür dilemesini istiyoruz. Çünkü imam hatipliler Türkiye’ye değer yetiştiren, Türkiye’nin gelişimine katkı sağlayan çok değerli isimleri üreten okullarımız. Bu imam hatipler devletin okulları. Devletin müfredatını belirlediği okullar, devletin disipline ettiği, teftiş ettiği okullar. Bunlar çok önemli. Sanki imam hatipler bu ülkede yer altında örgütlenmiş yapılar gibi bir yaklaşım tarzı ortaya konulması çok çirkin. Ayrıca, 1 milyon 400 bini bulan öğrencisiyle, o yavrularımızı da bu manada çok çirkin bir şekilde etkiliyor. O yavrularımızın psikolojisini de ciddi şekilde etkiliyor. Bu adamın televizyonlara çıkıp da alçakça imam hatiplileri tahkir eden yaklaşımlarını şiddetle kınıyoruz. Bu konuda elimizden ne gelirse yapacağız, her türlü tepkiyi ortaya koyacağız.”

Öksüz: Zihniyetini yansıttı

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Ecevit Öksüz ise, Erol Mütercimler’in çirkin sözlerinden dolayı derhal milletten ve imam hatip öğrenci ve mezunlarından özür dilemesi gerektiğini belirterek, “İlgili kişi bu ifadeleri ile kendisini ve zihniyetini tarif etmiştir. Mütercimler’in haddi ve ahlak sınırını aşan bu sözlerinden dolayı hukuk nezdinde hesap vermesi için TİMAV olarak gerekli yasal süreçleri başlatacağımızı da kamuoyunun bilgilerine arz ederiz” değerlendirmesini yaptı. Öksüz, açıklamasında şunları kaydetti:

“Kimin mütercimi olduğuna dair ipuçları veren bu kişi ve zihniyetlere hatırlatırız ki; bin yıl sürecek dediğiniz 28 Şubat nasıl tarihin kara sayfalarında yerini aldıysa, failleri nasıl toplum, hukuk ve vicdanlarda layık olduğu yeri bulduysa, bin yılları on yıl dahi süremediyse, 28 Şubat’ın hain iş birlikçileri 15 Temmuz’da bizzat millet tarafından hadleri bildirilerek zelil duruma geldiyse, bundan sonra da bu tür emelleri olanlar yine aziz milletimizden gerekli cevaplarını her platformda alacaklardır.”

RTÜK inceleme başlattı

Öte yandan; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Erol Mütercimler’in imam hatiplilerle ilgili ifadelerini yayımlayan televizyon kanalı hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.