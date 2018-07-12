Sapık şebekeye şafak baskını

NECMİ GÜLER Yıllardır yaptıkları ahlaksız yayınlar ile İslam dininin genleriyle oynayan, toplumun ahlaki temellerini dinamitleyen, milletin değerlerini aşağılayan Adnan Oktar’ın sapık örgütüne nihayet “dur” denildi. 28 ayrı suç isnad edilen Oktar çetesinin 235 üyesi için gözaltı kararı çıktı. Yeni dönemin ilk şafak operasyonu, kamuoyunda memnuniyetle karşılanırken, mağdur ailelerin de yüreğine su serpildi.

“Organize suç örgütü kurmak”, “uluslararası ajanlık” ve “küçük çocuklara taciz” gibi suçlamalar üzerine yapılan operasyonda Adnan Oktar’ın da aralarında yer aldığı çok sayıda ‘sapkın’ militan, emniyet güçlerince kıskıvrak yakalandı.

HERKES SUSTU, AKİT SUSMADI

Akit’in deşifre ettiği karanlık örgütün mağdurlarından Avusturya’da yaşayan Türk vatandaşı Elvan Koçak, Oktar’ın liderliğini yaptığı şebekenin çökertilmesi ile ilgili gazetemize çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çocuklarını alıkoyan ve yuvasını yıkan Adnan Oktar yapılanmasının kökünün kazınması gerektiğini belirten baba Elvan Koçak, şunları söyledi: “Haberleri sabah gördüm. Çok sevindim. Adalet geç de olsa tecelli etti. Allah Akit’ten razı olsun. Kimsenin cesaret edemediği bir süreçte bizlerin sesi oldunuz. Siz olmasaydınız belki bu noktaya hiç gelemeyecektik. Akit TV, hiç usanmadan bu örgütün üzerine gitti. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Allah, Akit ailesinden razı olsun.”

BU YAPIYI BATI BESLİYORDU

Dini istismar ederek yaptığı müstehcen yayınlarıyla Müslümanların sinir uçları ile oynayan Adnan Oktar Grubu’nun karanlık bağlantılarına dikkat çeken Koçak, “Birkaç kişinin bir araya gelerek böyle bir serveti elde etmesi mantıklı değil. Batılı ülkeler tarafından beslenen bu yapının amacı belliydi ancak başarılı olamadılar. Allah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve devletimizden razı olsun. Bunlara geçit vermediler” açıklamasında bulundu.

FETÖ PROJESİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

Koçak, şöyle konuştu: “15 Temmuz ihanetinden sonra devletimiz gece gündüz çalışarak FETÖ’nün canına okudu. Bunların yerini ise Adnan Oktar’cılar almaya çalıştı. İki örgütün de faaliyetleri dini istismar etme üzerine gerçekleşiyordu. Adnan Oktar’ın FETÖ projesi olduğunu düşünüyorum. Geldiğimiz noktada ülkemizin bekasını hedef alanlar yine hüsrana uğramıştır. Artık tek duam çocuklarıma bir an önce kavuşmaktır. Ben çok mücadele verdim, belki korkularından konuşamayan ailelerin sesi oldum. Benim Akit ekranlarında söylediğim sözler bir kırılma noktasıydı.”

120 ADRESE OPERASYON

Algı operasyonları ve tehditlerle gençlerimizi kendi menfaatlerine alet eden, yuvaları yıkan Adnan Oktar’a sabaha karşı dev operasyon düzenlendi. Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda, “suç örgütü elebaşı” olduğu iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen Adnan Oktar ile Oktar Babuna’nın da aralarında bulunduğu 166 şüpheli gözaltına alındı.

Oktar’ın kaçmak isterken polis ekiplerince yakalandığı öğrenildi.

235 şüpheLİYE YAKALAMA KARARI

Operasyon düzenlenen adreslerde soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 2 yıl süren çalışması ve MASAK’ın yürüttüğü inceleme sonucunda, yurt dışından gelen kayıt dışı paralarla suç gelirlerinin aklandığı tespiti yapıldı.

Bunun üzerine haklarında gözaltı kararı verilen 106’sı kadın 235 şüphelinin yakalanması için İstanbul’da 115 adres, Ankara’da 3 adres, Muğla ve Antalya’da birer adres olmak üzere 120 adrese operasyon düzenlendi.

Öte yandan hastaneye getirilişi sırasında basın mensuplarının suçlamalarla ilgili soruları üzerine Oktar, “İngiliz derin devletinin oyunları bunlar, hepsi yalan” dedi. Oktar, hastanedeki işlemlerin ardından emniyete götürüldüğü sırada, buradaki bazı vatandaşlar tarafından yuhalandı. Yıllardır yaptıkları ahlaksız yayınları ile İslam dininin genleriyle oynayan, toplumun ahlak temeline dinamit koymaya çalışan, milletin değerlerini bile bile aşağılayan Adnan Oktar’ın sapık örgütüne yönelik operasyonların derinlik kazanarak devam etmesi bekleniyor.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Savcılığın talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliğince Oktar ve kediciklerinin mal varlıklarına el konulmasına hükmedildi. Hakimlik ayrıca arama yapılan yerlerde ele geçirilen kıymetli her türlü mal ve eşya hakkında da kazanç müsaderesine tabi olabileceği gerekçesiyle el koyma kararı verdi. Bu arada, emniyet kaynakları da şüphelilerin şirket, vakıf ve derneklerine kayyım atandığını bildirdi.

“BU ÖRGÜTÜN İÇ YÜZÜ PİSLİK DOLU”

Adnan Oktar ve grubuna yönelik başlatılan operasyon ve gözaltı kararı üzerine grupta bulunduğu sırada şahit olduğu ve gözlemlediği olaylara ilişkin açıklama yapan Ceylan Özgül, 2006’nın sonunda gruba alındığını ve 10 yıl kaldıktan sonra 2017’de gruptan kaçtığını anlattı.

Özgül, “Ben özellikle devlete saldıran, Türk devletinin bilgisi olmadan yurtdışında yapılan faaliyetleri fark ettim. Bu vicdanımı çok rahatsız etti, o şekilde kaçtım” dedi.

Özgül, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu örgütün iç yüzü gerçekten pislik dolu. Bakın 7, 10, 14 ve 17 yaşında kızlar burada tacize uğruyorlar. Defalarca tecavüze uğrayan kızlar var. Bu grup konusundaki bilgiler ortaya çıktıkça insanlar çok daha fazla bunları fark edecek. Halk bu konular açıldıkça hangi pisliklerden kurtulduklarını, sokaklarımızın neyden temizlendiğini daha iyi anlayacaklar. Bunlar teker teker ortaya çıkınca aslında Türk halkı gerçekten çok şaşıracak. Burada çok fazla müşteki var. Ben de bu müştekilerden bir tanesiyim. O yüzden de bunun ortaya çıkmasına hiç şaşırmadım” dedi.

Algı operasyonları ve tehditlerle gençlerimizi kendi menfaatlerine alet eden, yuvaları yıkan Adnan Oktar’a sabaha karşı dev operasyon düzenlendi. Operasyon, yeni dönemde bu tür şaklabanlıklara izin verilmeyeceğinin müjdesi olarak algılandı.