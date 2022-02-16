Sapık öğretmenle ilgili şok edici detaylar ortaya çıktı

Samsun’da, 5 öğrencisine yönelik cinsel istismar iddiasıyla tutuklanan öğretmen hakkında ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 110 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İlkadım ilçesindeki Kazım Orbay İlkokulu'na geçen yıl atanan sınıf öğretmeni Yüksel Özkan (51), bazı öğrencilerine yönelik cinsel saldırı iddiasıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekiplerince 14 Aralık 2021'de gözaltına alındı. Olayın ardından okul önünde toplanan veliler, duruma tepki gösterdi.

Daha önce de tacizden yargılandı

Özkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sınıf öğretmeni Yüksel Özkan'ın, daha önce de taciz iddiasıyla yargılandığı davada 25 yıl hapis cezası aldığı ve Yargıtay'a itirazı nedeniyle hukuki sürecin devam ettiği ortaya çıktı.

Özkan hakkında, 5 çocuk için ayrı ayrı ‘Çocuğun cinsel istismarı’ iddiasıyla Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Mağdur çocuklar ile velileri, tanık ve bilgi sahibi kişilerin ifadelerinin yer aldığı iddianamede, Özkan hakkında toplamda 110 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

'Beni dudağımdan öper misin?'

İddianamede, mağdur öğrencilerden birinin verdiği ifadesinde, “Yüksel Özkan bana, 'Öğretmen sevgisi ister misin?' dedi. Ben de 'İsterim' deyince bana sıkıca sarıldı. Alnımdan ve başımdan öptü” ifadesine yer verildi. Bir başka mağdur öğrenci ise ifadesinde ise, “Yüksel Özkan diğer öğrencileri sırayla sınıftan dışarı çıkararak bana, 'Beni dudağımdan öper misin?' dedi. Ben de kabul etmeyince, 'Tamam çık dışarı' dedi. Sonrasında da hiçbir şey olmamış gibi yanımıza geldi.” dediği yer aldı.