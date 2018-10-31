Sapık İsrail’in istismar karnesi

Ortadoğu’nun kalbinde bir çıban başı gibi türeyen İsrail’in, kendi evlatlarına bile akıl almaz bir zulüm uyguladığı bilimsel araştırmaların raporlarına yansıdı. İşgal ettiği topraklar üzerinde dünya tarihinin şahit olmadığı zulümlere imza atan İsrail, kendi çocuklarına da iğrenç bir zulüm uyguluyor. İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin (İNSAMER), İsrailli eğitim kurumlarından Haifa Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmayı baz alarak yayınladığı, “2018-Dünyanın Çocuk Karnesi” raporu Siyonistlerin sapık zihniyetini akademik olarak ispat ediyor. Haifa Üniversitesi’nin 10 bin 513 çocuk üzerinde yaptığı araştırmaya göre İsrail’de yaşayan çocukların, yüzde 48.5’i cinsel, fiziksel ve duygusal istismara uğruyor. Dünyanın en az nüfusuna sahip ülkelerden biri olan İsrail’de, 10 bin 513 denek grubu üzerinde yapılan araştırmadan böyle bir sonucun çıkması Siyonistlerin sapkın zihniyetlerini de gözler önüne seriyor.

İstismarlar had safhada

Yine İsrail’de, devlet denetçisi Yosef Shapira’nın yaptığı bir araştırma, işgal devletindeki çocuk istismarının ne boyutlara ulaştığının göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Araştırmaya göre sadece 2015 yılında 19 bin çocuğun istismara maruz kaldığı saptanıyor. Yosef Shapira araştırması, İsrail vatandaşı 6 bin çocuğun siyonistler tarafından cinsel istismara uğradığını gözler önüne seriyor. Araştırmaya göre İsrail’de taciz edilerek fiziksel istismara maruz kalan çocuk sayısı ise tam 13 bin.

İsrail zulmüne karşı direnen Filistinli çocuklarda, İsrailli kolluk kuvvetleri tarafından istismara uğruyor. Skandal gerçek, İnsan Hakları Örgütü’nün hazırladığı raporun sayfalarına yansıyor. Raporda, 2015 yılında İsrailli polisler tarafından gözaltına alınan 9 Filistinli çocuğun, karakollarda istismara uğradığı belgeleniyor.