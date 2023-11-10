  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sosyal Medya Sapık İsrail Polisinden genç kıza taciz
Sosyal Medya

Sapık İsrail Polisinden genç kıza taciz

Yeniakit Publisher
2023-11-10 10:11:00 - 2023-11-10 10:12:47

İsrail polisinden taciz. İsrail'i polisi, arama bahanesiyle Kudüs'teki Filistinli kızı işte böyle istismar etti.

İsrail Polisi Kudüs’te yoldan geçen iki Filistinli kızı durdurdu. Arama bahanesi ile kızı duvara yaslandırarak arama bahanesi ile genç kızı taciz etti. İnsanlık onurunu ayaklar altına alan sapık İsrail polisi Filistinli kızın her yerini aradıktan! sonra serbest bıraktı. Karşı evin penceresinden gizlice çekilen video sosyal medyada hızla yayıldı.

İsrail polisinden Nazi uygulaması
İsrail polisinden Nazi uygulaması

Dünya

İsrail polisinden Nazi uygulaması


ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail polisi Filistinli kadını acımasızca yere vurdu!
İsrail polisi Filistinli kadını acımasızca yere vurdu!

Dünya

İsrail polisi Filistinli kadını acımasızca yere vurdu!

İsrail polisi, Filistinli öğrencilerin okul kitaplarına el koydu
İsrail polisi, Filistinli öğrencilerin okul kitaplarına el koydu

Dünya

İsrail polisi, Filistinli öğrencilerin okul kitaplarına el koydu

İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya girişleri kapattı! Cuma namazı öncesinde gergin bekleyiş
İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya girişleri kapattı! Cuma namazı öncesinde gergin bekleyiş

Dünya

İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya girişleri kapattı! Cuma namazı öncesinde gergin bekleyiş

İsrail polisinden namaz kılanlara gaz bombası Seccadelerin boynu bükük kaldı İşte anbean yaşananlar
İsrail polisinden namaz kılanlara gaz bombası Seccadelerin boynu bükük kaldı İşte anbean yaşananlar

Gündem

İsrail polisinden namaz kılanlara gaz bombası Seccadelerin boynu bükük kaldı İşte anbean yaşananlar

İsrail polisi Fulya Öztürk'e müdahale etti
İsrail polisi Fulya Öztürk'e müdahale etti

Gündem

İsrail polisi Fulya Öztürk'e müdahale etti

İsrail polisi, zorunlu askerlik karşıtı protestoya müdahale etti
İsrail polisi, zorunlu askerlik karşıtı protestoya müdahale etti

Dünya

İsrail polisi, zorunlu askerlik karşıtı protestoya müdahale etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23