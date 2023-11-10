Sapık İsrail Polisinden genç kıza taciz
İsrail polisinden taciz. İsrail'i polisi, arama bahanesiyle Kudüs'teki Filistinli kızı işte böyle istismar etti.
İsrail Polisi Kudüs’te yoldan geçen iki Filistinli kızı durdurdu. Arama bahanesi ile kızı duvara yaslandırarak arama bahanesi ile genç kızı taciz etti. İnsanlık onurunu ayaklar altına alan sapık İsrail polisi Filistinli kızın her yerini aradıktan! sonra serbest bıraktı. Karşı evin penceresinden gizlice çekilen video sosyal medyada hızla yayıldı.
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