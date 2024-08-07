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Gündem

Sapık İsrail askeri kameralar önünde rehineye tecavüz etti! Görüntüleri İsrail televizyonu servis etti

Yeniakit Publisher
2024-08-07 12:36:00 -

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu İsrail askerlerinin Negev Çölü'ndeki Sde Teiman gözaltı merkezinde tutulan bir Filistinliye cinsel işkence yaptığı anların güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı.

İsrail'in Gazze'deki katliamı devam ederken bir yandan da hem Gazze'de hem de Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilere yönelik işkenceleri gündemde.

Dünyayı sarsan gözaltındaki Filistinlilere tecavüz skandalında yeni bir gelişme yaşandı.

GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu görüntüleri servis etti.

Yayınlanan görüntülerde, alıkonulan çok sayıda Filistinlinin tellerle çevrili bir yerde yüzüstü yerde yattıkları görülüyor. Bu esnada, İsrail askerlerinin yerde yatan bir Filistinliyi alarak başka bir bölgeye götürdüğü kameraya yansıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bazı askerlerin alıkonulan Filistinliye cinsel işkence yapması, diğer askerlerin ise kalkanları kullanarak o anların güvenlik kamerasınca kaydedilmesini engellemeye çalışması dikkati çekiyor.

KALKANLARLA ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR

Kanal 12'nin haberinde "(Askerler) Muhtemelen güvenlik kameralarından haberdarlar ve kalkanlarla eylemlerini gizlemeye çalışıyorlar." ifadesine yer verildi.

Haberde, İsrail askerlerinin alıkonulan Filistinlinin anüsüne bir cisim sokarak işkence ettiği belirtildi. Cinsel işkenceye maruz kalan Filistinlinin kanlar içinde hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

BAKANLAR ASKERLERE SAHİP ÇIKTI

İsrail askeri polisinin, bir Filistinliye cinsel işkence yaptığı suçlamasıyla 10 İsrail askerini gözaltına almak üzere 29 Temmuz'da Sde Teiman'a gelmesinin ardından gözaltına alınacak askerlerin direnmesi sonucu olaylar çıkmıştı.

Başta aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich olmak üzere bazı İsrailli bakanlar, cinsel işkence uygulayan askerlere destek mesajları vermişti.

 

Bu mesajların hemen ardından aralarında milletvekillerinin de olduğu çok sayıda aşırı sağcı İsrailli, Sde Teiman'a baskın düzenlemişti.

Benzer gruplar, akşam saatlerinde de gözaltına alınan askerlerin götürüldüğü askeri mahkemenin bulunduğu Beit Lid üssüne zorla girmişti.

Aşırı sağcıların bir gün içinde iki askeri üsse baskın düzenlemesi İsrail'de yoğun tartışmalara yol açmıştı.

5 ASKER SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan 10 askerden 5'i İsrail mahkemesince serbest bırakılırken, diğerlerine ilişkin soruşturma sürüyor.

İsrail mahkemesi, cinsel işkenceyle suçlanan 5 askerin gözaltı sürelerini 11 Ağustos Pazar gününe kadar uzattı.

İŞKENCE İLE ANILAN GÖZALTI MERKEZİ

İsrail'in güneyinde yer alan ve alıkonulan Gazzelilerin tutulduğu Sde Teiman gözaltı merkezi, sık sık işkencelerle gündeme geliyor.

New York Times gazetesinde geçen ay çıkan haberde, Sde Teiman gözaltı merkezinde alıkonulan Gazzelilerin etrafı açık bir alanda gözleri bağlı olarak günde 18 saate kadar elleri kelepçeli şekilde yerde sessiz şekilde oturtulduğu belirtilmişti.

Haberde, gözaltı merkezine getirilen Filistinli tutukluların burada 3 aya kadar kaldığı ve sorgulama süreçlerinde birçok kişinin insanlık dışı muameleye ve işkenceye maruz kaldığı kaydedilmişti.

Burada tutulan ve daha sonra serbest bırakılan bazı Gazzeliler, Sde Teiman'da maruz kaldıkları işkenceleri dile getirmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)

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Yorumlar

Yfg

Yaşattıklarını yaşamadan gebermesinler inşAllah

Ali

ALLAH SIZIN BIN BIN BELANIZI VERSIN HAYSIYETSIZ SEREFSIZ SEYTANIN COCUKLARI
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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