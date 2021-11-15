Sapık CHP’lilerle aranızda en az 1,5 metre mesafe olsun
Son olarak Kırklareli'nin Kıyıköy Beldesinin CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç hakkında, belediyede çalışan 4 kadını taciz ettiği gerekçesiyle 34 yıla kadar hapis talebiyle dava açılması, CHP teşkilatlarında yaşanan taciz-tecavüz olaylarını tekrar gündeme getirdi. CHP'de seriye bağlanan taciz-tecavüz vakaları, tıpkı koronavirüste olduğu gibi günlük tabloyla açıklanacak hale gelirken, son veriler 19 ilde 34 vaka olarak tespit edildi.
Son olarak Kırklareli'nin turistik Kıyıköy Beldesinin CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç hakkında, belediyede çalışan 4 kadını taciz ettiği gerekçesiyle 34 yıla kadar hapis talebiyle dava açılması, CHP teşkilatlarında yaşanan taciz-tecavüz olaylarını bir kez daha gündeme getirdi. Zina kasetiyle genel başkan değiştiren CHP'de seriye bağlanan taciz-tecavüz vakaları, tıpkı koronavirüste olduğu gibi günlük tabloyla açıklanacak hale gelirken, son veriler 19 ilde 34 vaka olarak tespit edildi.
CHP'de yaşanan 34 taciz-tecavüz sayısının illere göre dağılımı ise şöyle:
"İstanbul'da 8, Antalya'da 5, Bursa'da 2, İzmir'de 2, Aydın'da 2, Muğla'da 2, Yalova'da 1, Tekirdağ'da 1, Kocaeli'de 1, Konya'da 1, Adana'da 1, Hatay'da 1, Sivas'ta 1, Kırıkkale'de 1, Giresun'da 1, Artvin'de 1, Bitlis'te 1, Erzurum'da 1, Kırklareli'nde 1."