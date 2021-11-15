Sapık CHP’lilerle aranızda en az 1,5 metre mesafe olsun

Son olarak Kırklareli'nin turistik Kıyıköy Beldesinin CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç hakkında, belediyede çalışan 4 kadını taciz ettiği gerekçesiyle 34 yıla kadar hapis talebiyle dava açılması, CHP teşkilatlarında yaşanan taciz-tecavüz olaylarını bir kez daha gündeme getirdi. Zina kasetiyle genel başkan değiştiren CHP'de seriye bağlanan taciz-tecavüz vakaları, tıpkı koronavirüste olduğu gibi günlük tabloyla açıklanacak hale gelirken, son veriler 19 ilde 34 vaka olarak tespit edildi.

CHP'de yaşanan 34 taciz-tecavüz sayısının illere göre dağılımı ise şöyle:

"İstanbul'da 8, Antalya'da 5, Bursa'da 2, İzmir'de 2, Aydın'da 2, Muğla'da 2, Yalova'da 1, Tekirdağ'da 1, Kocaeli'de 1, Konya'da 1, Adana'da 1, Hatay'da 1, Sivas'ta 1, Kırıkkale'de 1, Giresun'da 1, Artvin'de 1, Bitlis'te 1, Erzurum'da 1, Kırklareli'nde 1."