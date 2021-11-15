  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sapık CHP’lilerle aranızda en az 1,5 metre mesafe olsun
Gündem

Sapık CHP’lilerle aranızda en az 1,5 metre mesafe olsun

Son olarak Kırklareli'nin Kıyıköy Beldesinin CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç hakkında, belediyede çalışan 4 kadını taciz ettiği gerekçesiyle 34 yıla kadar hapis talebiyle dava açılması, CHP teşkilatlarında yaşanan taciz-tecavüz olaylarını tekrar gündeme getirdi. CHP'de seriye bağlanan taciz-tecavüz vakaları, tıpkı koronavirüste olduğu gibi günlük tabloyla açıklanacak hale gelirken, son veriler 19 ilde 34 vaka olarak tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 18:01:00 -
Sapık CHP’lilerle aranızda en az 1,5 metre mesafe olsun

Son olarak Kırklareli'nin turistik Kıyıköy Beldesinin CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç hakkında, belediyede çalışan 4 kadını taciz ettiği gerekçesiyle 34 yıla kadar hapis talebiyle dava açılması, CHP teşkilatlarında yaşanan taciz-tecavüz olaylarını bir kez daha gündeme getirdi. Zina kasetiyle genel başkan değiştiren CHP'de seriye bağlanan taciz-tecavüz vakaları, tıpkı koronavirüste olduğu gibi günlük tabloyla açıklanacak hale gelirken, son veriler 19 ilde 34 vaka olarak tespit edildi.

CHP'de yaşanan 34 taciz-tecavüz sayısının illere göre dağılımı ise şöyle:

"İstanbul'da 8, Antalya'da 5, Bursa'da 2, İzmir'de 2, Aydın'da 2, Muğla'da 2, Yalova'da 1, Tekirdağ'da 1, Kocaeli'de 1,  Konya'da 1, Adana'da 1, Hatay'da 1, Sivas'ta 1, Kırıkkale'de 1, Giresun'da 1, Artvin'de 1, Bitlis'te 1, Erzurum'da 1, Kırklareli'nde 1."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Dolar paraşütsüz düşecek’ diyen isimden yeni çıkış: Doları artıran gelişme...
Ekonomi

‘Dolar paraşütsüz düşecek’ diyen isimden yeni çıkış: Doları artıran gelişme...

Geçtiğimiz günlerde doların yakın zamanda düşeceğini işaret eden Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel'den yeni değerlendirmeler geldi...
Alman bakan açıkladı: Yaptırımlar daha da ağırlaştırılacak!
Avrupa

Alman bakan açıkladı: Yaptırımlar daha da ağırlaştırılacak!

Belarus-Polonya sınırındaki gerginlik devam ederken Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’tan ‘yaptırım’ tehdidi geldi. Maas, yaptığı açıklama..
Bak şu konuşana! Arınç gidişattan endişeliymiş
Siyaset

Bak şu konuşana! Arınç gidişattan endişeliymiş

AK Parti kaçkınlarının buluştuğu DEVA Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, hâlâ AK Partili olduğu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay