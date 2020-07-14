Sapık CEO ve istismar sonrası çocuğa LGBT ödülü

İstanbul’da faaliyet gösteren laikçi Feyziye Mektepleri Vakfı (FMV) Işık Okulları’nda yaşanan skandalların ardı arkası kesilmiyor. Nişantaşı’ndaki Işık Anaokulu’nda 4 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel istismar vakası ve FMV CEO’su Koray Tulgar’ın ahlaksız sosyal medya paylaşımlarının ardından şimdi de okulda eşcinsel sapkınlık faaliyetleri baş gösterdi. FMV Işık Lisesi’nin düzenlediği İstanbul Liselerarası İngilizce Güzel Konuşma Yarışması’nda birincilik ödülünün ‘Türkiye’de LGBT Hakları’ konulu konuşma yaptırılan öğrenciye verildiği beirlendi.

FMV’nin İstanbul’daki 10. sınıf öğrencilerinin hedef alındığı yarışma, sözde ‘kendilerini topluluk önünde İngilizce ifade edebilme becerilerini geliştirmesi’ maksadıyla gerçekleştiriliyor. Yarışmaya katılımı kabul edilen öğrenciler, 5 dakika süreyle jüri önünde İngilizce konuşma yapıyor. Konuşma bittiğinde her yarışmacı öğrenci, FMV jürisinin sorularını doğaçlama olarak yine İngilizce cevaplıyor. Laikçi vakfın 24 Mart 2015 tarihinde düzenlediği İstanbul Liselerarası İngilizce Güzel Konuşma Yarışması’nda jüri, birinciliği ‘eşcinselliğe’ verdi.

Sapkın işbirliği!

Işık Lisesi Nişantaşı kampüsünde düzenlenen yarışmada İngilizce olarak eşcinsellik konuşması gerçekleştiren ve FMV’cilerin ödül verdiği 15 yaşındaki E. Özer’in Terakki Lisesi öğrencisi olduğu öğrenildi. Henüz lise çağındaki öğrencisini eşcinsel sapkınlıkla ilgili bir konu ile yarışmaya sokan ve ödüle layık görülen Terakki Lisesi de FMV’nin ‘sapkın işbirlikçisi’ olarak tepki çekti. Kuruluşu 1877’ye dayanan Özel Terakki Okulları; bünyesinde anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, fen ve Anadolu lisesi barındırıyor.

Minik yavrular LGBT bayrağı etrafında

Terakki Vakfı bünyesindeki eğitim kurumu, Osmanlı İmparatorluğu’nu yıkılışa sürükleyen İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin resmi kuruluşundan önceki ilk yuvalanma adresi olarak biliniyor.

Feyziye Mektepleri Vakfı’nın skandalı sadece LGBT konuşmasına ödül vermekle sınırlı değil. Okulunda 4 yaşındaki çocuğa cinsel istismar vakasıyla çalkalanan Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Anaokulu’nda minik yavrulara, LGBT flaması olarak sembolleştirilen gökkuşağı bayrağı etrafında aktiviteler yaptırıldığı da ortaya çıktı. Gökkuşağı görselleriyle donatılan bir odada 10 öğrenciye, eğitimci eşliğinde ‘LGBT bayrağının’ dalgalandırıldığına ilişkin görsel, FMV’nin resmi internet sitesinde yayınlanıyor.

Okulda istismar mahkemede skandal

FMV’nin Nişantaşı’ndaki Işık Anaokulu’nda 4 yaşındaki M., okul görevlisi E.A.’nın cinsel istismarına uğramıştı. M.’nin ailesinin şikayetiyle başlayan davada İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nin eksik yargılama ile ilk duruşmada beraat kararı vererek skandala imza atmıştı. Laikçi vakfın örtbas etmeye çalıştığı çocuğa cinsel istismar vakasıyla ilgili hazırlanan bilimsel mütalaada, mahkemenin olay yerine ilişkin farklı kamera kayıtlarını okuldan talep etmeden, uzman bilirkişi raporu almadan, çocuğun ilk muayenesini yaparak cinsel organındaki yaralanmayı teşhis eden jinekoloji uzmanını tanık olarak dinlemeden ve okuldaki diğer istismar vakalarıyla ilgili veli şikayetlerini delil kabul etmeksizin FMV görevlisi zanlıyı ilk duruşmada beraat ettirdiğine vurgu yapılmıştı.

CEO’su da sapık

Laikçi yobazların eğitim üssü olarak bilinen Feyziye Mektepleri Vakfı’nın CEO’su Koray Tulgar’ın da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı sapık paylaşımları Akit ortaya çıkarmıştı. Tulgar’ın paylaşımları okuldaki cinsel istismar rezaletini hangi zihniyetin örtbas ettiğini de gösteriyordu. Tulgar’ın “İçki için, sarhoş olun, küfredin, sevişirken gürültü yapın” ifadeleri ile birçok kadınla ilişki yaşama arzularını dile getirerek çıplak kadın fotoğrafları paylaştığı belirlenmişti. Tulgar’ın arkasında duran vakıf, Akit’in ısrarlı yayınları sonrası CEO’nun istifasını almıştı.