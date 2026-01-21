  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump İran'ın "haritadan silinmesi" emrini verdiğini söyledi İran fobisi tavan yaptı MHRS üzerinden yeni tuzak! Sahte randevu cezası mesajlarına dikkat! Ulusalcılar, siz ne dersiniz bu işe: SDG’ye koalisyon yardımı sonlanmış! Finans devinden Trump'a soğuk duş! JPMorgan piyasadaki çöküşün şifrelerini çözdü! DEM'den ‘Kobane’ ambalajıyla sokak çağrıları! Dün bayrağımızı yakmıştı! Bu sabah etkisiz hale getirildi! Alçak eylem cezasız kalmadı Altın fiyatları alev aldı! Rekor üstüne rekor! Beslediği karga gözünü oydu! İsviçre terör örgütünün saldırılarıyla savaş alanına döndü! Mazlum Abdi’ye bir tokat ta İsrail’den! Sığınma talep etti “Türklerle zaten yeterince sorunumuz var. Kendi başınızın çaresine bakın” cevabını aldı Beyaz Saray'da muhabbet rüzgarları! Trump'tan Erdoğan'a övgü dolu telefon!
Aktüel Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapıların yıkımına başlandı
Aktüel

Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapıların yıkımına başlandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapıların yıkımına başlandı

Sakarya'da Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapılaşmaya karşı yıkım çalışmaları başlatıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresince (SASKİ) göl kıyısında hayata geçirilecek "Sapanca Park Projesi" kapsamında kaçak yapıların kaldırılması için 1 Ocak'ta başlayıp 15 Ocak'ta sona eren tebligat sürecinin ardından çalışmalara başladı.

Sabah saatlerinde polis ve zabıta ekipleri eşliğinde bölgeye gelen ekipler, iş makineleriyle sahil şeridindeki kaçak iskeleleri yıktı.

Yıkıntılar, kamyonlara yüklenerek bölgeden uzaklaştırıldı.

Öte yandan Sakarya Büyükşehir Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın "Sapanca Park projemizle göl kıyısındaki tüm işgalleri kaldırıp, bölgeyi tamamen vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız" açıklamasından sonra kıyı işgallerinin kaldırılması için tebligat yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 89 iskelenin kaldırılması için yapılan tebligatın ardından çok sayıda mülk sahibinin işgal niteliğinde olan yapısını kendi imkanlarıyla kaldırarak sürece desteğini gösterdiği aktarılarak, bugün de belirtilen sürenin dolması üzerine bölgede işlem başlatıldığı kaydedildi.

SASKİ ekiplerinin 4 paletli ekskavatör, 4 damperli kamyon, 2 kazıcı-yükleyici ve çok sayıda personelle sabahın ilk saatlerinde sahaya indiği belirtilen açıklamada, 1 Ocak'ta tebligat gönderilen iskelelerin yasal sürede kaldırılmayan bölümlerinin kontrollü şekilde alandan çıkarıldığı aktarıldı.

Açıklamada, kısa sürede tamamlanması planlanan çalışmaların ardından göl çevresinin hem doğal yapısına kavuşacağı hem de vatandaşların kullanımına açık ve güvenli alan haline geleceği kaydedilerek, "Sapanca Gölü çevresinde yürüttüğümüz çalışma yıkım değil, kamusal alanların hukuka uygun geri kazanılmasıdır. Kıyı şeridinde yer alan kaçak iskeleler kontrollü biçimde kaldırılmakta, göl ekosistemine zarar verilmemektedir. Bu adımla Sapanca Gölü kıyıları yeniden vatandaşlarımızın kullanımına açılacak, göl dış etkenlerden korunacak ve kıyı-kenar çizgisinde hukuksuz yapılaşmanın önüne geçilecektir." ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23