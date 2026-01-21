  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP Lideri Özel ‘denetimsizlik ve ihmaller’ diyerek andı! Pişkin Tanju’nun pişkin genel başkanı! Bayrağa uzanan eller kırılıyor! Bakan Tunç açıkladı: 14 provokatör kıskıvrak yakalandı Havalanan uçakta büyük şok! Trump direkten döndü Netanyahu teklife cevap verdi: Bebek Katili Barış Kurulu’nda Yan bakma sebebiyle canice öldürülmüştü! Türkiye’yi yasa boğan 17 yaşındaki Atlas’ın son görüntüleri ortaya çıktı Fransa'dan Trump’a karşı Grönland'da tatbikat düzenlenmesi çağrısı Macron'dan NATO hamlesi Mülakat kıyağının tam merkezi CHP Ekrem İmamoğlu'nun a takımı uyuşturucu ve fuhuş batağında Suça itilen değil, özendirilen çocuklar! Pişmanlık duymuyor cani olup çıkıyorlar Kobani olaylarından ders almayanlar yine sokakları geriyor! Ateşle oynamayın
Sağlık Böbrek hasarı kalbi vuruyor: Kalp yetmezliğinin gizli nedeni
Sağlık

Böbrek hasarı kalbi vuruyor: Kalp yetmezliğinin gizli nedeni

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Böbrek hasarı kalbi vuruyor: Kalp yetmezliğinin gizli nedeni

Yeni bir araştırma, hasar gören böbreklerin kana karışan mikroskobik parçacılar salgılayarak kalbi doğrudan etkilediğini ortaya koydu. Bilim insanları, bu sürecin kalp yetmezliğini tetikleyebileceğini ve erken tanı için önemli ipuçları sunduğunu belirtti.

Bilim insanları, kronik böbrek hastalığı olan kişilerin neden sıklıkla kalp sorunları nedeniyle hayatını kaybettiğini araştırdı. Virginia Üniversitesi ve Mount Sinai araştırmacıları tarafından yapılan çalışmalara göre, hasar gören böbrekler kana karışan ve kalbe doğrudan zarar veren mikroskobik parçacıklar ürettiği ortaya çıktı.

ERKEN TEŞHİS MÜMKÜN OLABİLİR

Araştırmaya göre bu parçacıklar, yalnızca hastalıklı böbrekler tarafından üretiliyor ve kalp dokusunu bozarak kalp yetmezliğine giden süreci hızlandırıyor. Bilim insanları, bu keşfin yüksek riskli hastaların daha erken tespit edilmesine ve yeni tedavi yollarının geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini belirtti.

Virginia Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Uta Erdbrügger, böbrek ve kalp hastalıklarının çoğu zaman sessiz ilerlediğine dikkat çekerek, “Bu bulgular, kalp yetmezliği riski taşıyan hastaları daha erken belirlememize ve tedaviye daha erken başlamamıza olanak tanıyabilir” dedi.

Bilimsel dergi Circulation’da yayımlanan araştırmada, hastalıklı böbreklerin normalde hücreler arası iletişimde görev yapan yapıların, böbrek hastalarında kalbe zarar veren küçük parçalar saldığı tespit edildi.

Deney hayvanları üzerinde yapılan çalışmalarda, bu parçacıkların dolaşıma girmesinin engellenmesiyle kalp fonksiyonlarında belirgin iyileşme sağlandı. Ayrıca böbrek hastalarının kan örneklerinde bu zararlı parçacıklara rastlanırken, sağlıklı bireylerde aynı bulgulara ulaşılamadı.

Türk Halk Sağlığı, kronik böbrek hastalığına sahip hastaların farkındalık oranlarının yüzde 10'u geçmediği belirtiliyor. Ayrıca 2010 yılı verilerine göre dünyada yaklaşık 2.6 milyon kişinin diyaliz veya böbrek nakli tedavileri ile yaşadığını belirtiliyor.

Kan şekeri ve kalp için yeni umut: Bambu filizleri
Kan şekeri ve kalp için yeni umut: Bambu filizleri

Sağlık

Kan şekeri ve kalp için yeni umut: Bambu filizleri

Kök hücreden T hücresi üretildi: Kanser tedavisinde yeni fırsat
Kök hücreden T hücresi üretildi: Kanser tedavisinde yeni fırsat

Sağlık

Kök hücreden T hücresi üretildi: Kanser tedavisinde yeni fırsat

Stente alternatif tedavi: İlaçlı koroner balonlar
Stente alternatif tedavi: İlaçlı koroner balonlar

Sağlık

Stente alternatif tedavi: İlaçlı koroner balonlar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23