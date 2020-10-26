SAP Türkiye Kalite Ödülleri’nde Borusan Otomotiv’e Gümüş Ödül

Borusan Otomotiv, S/4HANA Dijital Dönüşüm Projesi ile ana iş süreçleri dönüşüm alanında gümüş ödül kazandı. Kazanılan gümüş ödül hakkında açıklama yapan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, “Türkiye’de otomotiv perakendeciliği sektöründe, kendi alanında SAP’den S/4HANA’ya dönüşümü yapan ilk marka olduk. Dijital dönüşüm alanında bu ödüle layık görülmek hepimizi çok sevindirdi. Özellikle, mali işler süreçlerinin dönüşümü ile başlayan anlık karar verme, standartlaşma ve operasyonel verimlilik alanlarında kazanımlarımızı bu proje ile sağladık. Bu önemli ödül, tüm devam eden projelerimizde hepimize büyük bir motivasyon olacaktır diye düşünüyorum” dedi.