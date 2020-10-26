  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv SAP Türkiye Kalite Ödülleri’nde Borusan Otomotiv’e Gümüş Ödül
Otomotiv

SAP Türkiye Kalite Ödülleri’nde Borusan Otomotiv’e Gümüş Ödül

Yılın en başarılı kurumsal uygulamalarının ve dijital dönüşüm projelerinin ödüllendirildiği SAP Türkiye Kalite Ödülleri 2020 sahiplerini buldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 09:09:00 -
SAP Türkiye Kalite Ödülleri’nde Borusan Otomotiv’e Gümüş Ödül

Borusan Otomotiv, S/4HANA Dijital Dönüşüm Projesi ile ana iş süreçleri dönüşüm alanında gümüş ödül kazandı. Kazanılan gümüş ödül hakkında açıklama yapan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, “Türkiye’de otomotiv perakendeciliği sektöründe, kendi alanında SAP’den S/4HANA’ya dönüşümü yapan ilk marka olduk. Dijital dönüşüm alanında bu ödüle layık görülmek hepimizi çok sevindirdi. Özellikle, mali işler süreçlerinin dönüşümü ile başlayan anlık karar verme, standartlaşma ve operasyonel verimlilik alanlarında kazanımlarımızı bu proje ile sağladık. Bu önemli ödül, tüm devam eden projelerimizde hepimize büyük bir motivasyon olacaktır diye düşünüyorum” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
S. Arabistan'a Türkiye şoku! Bunu beklemiyorlardı
Ekonomi

S. Arabistan'a Türkiye şoku! Bunu beklemiyorlardı

Suudi Arabistan'da Türk mallarına karşı boykot çağrıları ticaret rakamlarına yansımadı. Reuters'in haberine göre Suudi Arabistan'ın Türkiye'..
Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Artık zamanı gelmiştir!
Gündem

Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Artık zamanı gelmiştir!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa'daki İslam ve yabancı düşmanlığına tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Avrupa'nın ezik ırkçıları yine kend..
ABD'li muhabirin skandal Türkiye sorusuna Aliyev’den tarihi cevap!
Gündem

ABD'li muhabirin skandal Türkiye sorusuna Aliyev’den tarihi cevap!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fox News'a verdiği röportajda, ABD'li muhabirin "Türkiye sizi savaşa zorluyor" sözlerine "Türkiye biz..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay