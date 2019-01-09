Santral satışta

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen Naksan Grubu şirketlerinden Adularya Enerji Elektrik Üretimi ve Madencilik AŞ bünyesinde bulunan Yunus Emre Termik Santrali’nin ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında 1 milyar 400 milyon lira muhammen bedelle 30 Ocak’ta satış ihalesi yapılacak. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, santralin 2 yıldır TMSF kayyımında yönetildiğini belirterek, burasının Türkiye’nin önemli termik santrallerinden birisi olduğunu söyledi.