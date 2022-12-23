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Gündem Şantiyelerde yapı denetimi yapan mimar ve mühendislere 75 yaş sınırı
Gündem

Şantiyelerde yapı denetimi yapan mimar ve mühendislere 75 yaş sınırı

Şantiye mahallinde 75 yaşını dolduran denetçi mimar ve mühendisler ile yardımcı kontrol elemanları, yapı denetim kuruluşu adına yapı denetimi görevi üstlenemeyecek.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 17:14:00 -
Şantiyelerde yapı denetimi yapan mimar ve mühendislere 75 yaş sınırı

Şantiye mahallinde 75 yaşını dolduran denetçi mimar ve mühendisler ile yardımcı kontrol elemanları, yapı denetim kuruluşu adına yapı denetimi görevi üstlenemeyecek.

​​​​​​​Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan "Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişik Yapılmasına Dair Yönetmelik" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle 75 yaşını dolduran denetçi mimar ve mühendisler ile yardımcı kontrol elemanlarının yapı denetim kuruluşu adına şantiye mahallinde yapı denetimi görevi üstlenemeyeceği hüküm altına alınmıştı. Yapı Denetimi Hakkında Kanun'da yapılan değişikliklere uyum sağlanması için uygulama yönetmeliğinde düzenlemelere gidildi.

Buna göre, şantiye mahallinde 75 yaşını dolduran denetçi mimar ve mühendisler ile yardımcı kontrol elemanları, yapı denetim kuruluşu adına yapı denetimi görevinde bulunmayacak ancak denetçiler, proje denetimi görevine devam edebilecek.

Ayrıca yapı denetim kuruluşlarında görev alacak denetçi adaylarının belge başvurularında yurt dışı çalışmalarının da değerlendirilebilmesi için düzenleme yapıldı.

 
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