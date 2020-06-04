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Aktüel

Şantiyede iki aracın arasında sıkışan işçi öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-04 15:31:46 -
Şantiyede iki aracın arasında sıkışan işçi öldü

SAKARYA (AA) - Sakarya'da bir şantiyede manevra yapan iki aracın arasında sıkışan işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Akyazı ilçesindeki bir inşaat şantiyesinde çalışan Yıldıray Keçe, manevra yapan 2 aracın arasında kaldı.

Keçe, iş arkadaşlarınca sıkıştığı yerden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Keçe kurtarılamadı.

Cenaze, otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine gönderildi.


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