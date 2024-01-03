Şantaj devam mı ediyor Özgür Karabat? FETÖ’cüler yazıyor CHP’liler okuyor

Gelişen ve büyüyen Türkiye'nin önünde 'takoz' olmakta başka bir icraatı olmayan CHP hemen her gün bir yalan ve iftira ile gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

Son olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesinin Kolombiya'ya çıktığı yalanını ortaya atarak aklınca AK Parti hükümetini zan altında bırakmaya çalıştı.

Sisal Şans ikramiyenin İstanbul'a çıktığını açıklayarak yalanı Karabat'ın suratına yapıştırdı.

Özgür Karabat'a "şantaj" tokadı

Konuyu Akit TV'nin gündem belirleyen Manşetlerin Dili programında değerlendiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdür Ali İhsan Karahasanoğlu, Özgür Karabat'ı rezil rüsva eden ifadeler kullandı.

İsmi parti içerisindeki şantaj kepazeliğine karışan Karabat için Karahasanoğlu şu ifadeleri kullandı:

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"Şantaj devam ediyor olmalı ki Özgür Karabat'a biri diyor ki, 'Milli Piyango'nun 400 milyonluk kurası Kolombiya'ya çıktı. Nereden çıktı Kolombiya şimdi? Lafın arasında mı geçti yoksa önüne bir belge bilgi mi konuldu?

Esas melese Demirören falan hikaye... Esas mevzu AK Parti'ye vurmak. AK Parti'yi karanlık işlerle meşgul gibi göstermek.

'Kolombiya AK Parti'nin derin ilişkileriyle anılıyor' diyor. İftiraya bakın, ahlaksızlığa bakın, sahtekarlığa bakın. FETÖ'cülerin eline tutuşturduğu metinleri okuma papağanlığına bakın."

Özgür Karabat'a şantaj! Mesajlar ortaya çıkmıştı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'a CHP Çekmeköy teşkilatından Aynur Doğan Eler'i kullanarak tuzak kurulmuş ve yaşadıkları ilişki gizli kamerayla kayda aldırılmıştı.