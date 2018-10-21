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Şanlurfa'da fuhuş operasyonu! 15 tutuklama

Şanlıurfa’da günlük kiralanan evlere yönelik düzenlenen operasyonda 'fuhuş yapmak ve fuhşa aracılık' suçlamalarıyla gözaltına alınan 16 kişiden 15'i tutuklandı.

21 Ekim 2018 Pazar 17:04
Şanlurfa'da fuhuş operasyonu! 15 tutuklama

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, günlük kiralanan evlerde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine, teknik ve fiziki takibin ardından düzenlediği operasyonda 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyeteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 'fuhuş yapmak ve fuhşa aracılık ettikleri' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 15'i tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 17:04
  1. Şanlıurfa
  2. fuhuş operasyonu
  3. Tutuklama

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