Şanlıurfa'nın kurtuluşu coşkuyla kutlandı

Kutlama programı, sabah saatlerinde Şehitlikte gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı ve ardından Sarayönü’nde düzenlenen kortej yürüyüşü ile devam etti. Kurtuluş etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen kortej, kentte adeta bayram havası estirdi.

Divanyolu Caddesi’nde, Jandarma Mehteran Birliği eşliğinde düzenlenen yürüyüşe; kent protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mehteran takımının seslendirdiği marşlar eşliğinde ilerleyen kortejde, milli birlik ve beraberlik duyguları ön plana çıktı. Yol boyunca vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla korteje destek verirken, marşlara hep bir ağızdan eşlik etti.

Divanyolu’ndan başlayan yürüyüş, yoğun katılım eşliğinde Rabia Meydanı’nda sona erdi. Programa Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Naci Aldemir, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sait Ağan, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu ile birlikte çok sayıda kurum amiri, oda ve dernek başkanı katıldı.





RABİA MEYDANI’NDA COŞKU ZİRVEYE ULAŞTI

Rabia Meydanı’nda devam eden programda, vatandaşlar için çeşitli gösteriler düzenlendi. Jandarma Mehteran Birliği ve Merasim Birliği tarafından gerçekleştirilen gösteriler büyük ilgi gördü. Mehter marşlarının yankılandığı anlarda meydandaki coşku doruğa ulaşırken, vatandaşlar gösterileri alkışlarla destekledi.

Program kapsamında Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ve Çelik Kanatlar Timi tarafından helikopter destekli “Üzüm Salkımı” gösterisi de gerçekleştirildi. Gösteri, izleyenlerden tam not aldı.

Şanlıurfalılar, 11 Nisan Kurtuluş Bayramı’nın 106’ncı yıl dönümünü bir kez daha büyük bir gurur ve heyecanla kutlamanın mutluluğunu yaşadı.





URFA’NIN KURTULUŞ MÜCADELESİ

Urfa, Kurtuluş Savaşı döneminde önce düşmanlar tarafından işgal edildi. İşgal sırasında şehirde büyük huzursuzluk yaşandı ve halk, yerel direniş grupları oluşturmaya başladı.

Urfa’nın kurtuluş mücadelesinde en önemli yapılardan biri “Onikiler” olarak bilinen direniş heyetiydi. Şehrin ileri gelenlerinden oluşan mücadele grubu, halkı örgütleyerek Müdafaa-i Hukuk çalışmalarını başlattı ve ardından silahlı mücadele başladı. Şehirde Kuva-yı Milliye birlikleri ile halk birlikte hareket etti. Ortaya konulan kahramanlıklar sonucu Urfa halkı mücadeleyi kazandı ve 11 Nisan 1920’de şehir düşman işgalinden kurtuldu.

Urfa’nın bu kahramanca mücadelesi nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 1984 yılında şehre “Şanlı” unvanı verildi. Böylece kentin adı resmen “Şanlıurfa” oldu. Daha sonra 2016 yılında şehre İstiklal Madalyası da verildi.