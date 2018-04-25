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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 68 kaçak Afgan yakalandı

Birecik ilçesinde Afganistan uyruklu 68 kaçak göçmen yakalandı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 09:00
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 68 kaçak Afgan yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda yaptığı kontrollerde, şüphe üzerine 63 EZ 569, 48 EB 113 ile 56 KC 342 plakalı minibüsleri durdurdu.

SÜRÜCÜLER GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, araçlarda yaptığı aramada, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 68 Afganistan uyruklu kaçak yakaladı, sürücüler gözaltına alındı.

Güvenlik güçlerince spor salonuna götürülün kaçaklara, Birecik Kaymakamlığı yetkilileri yiyecek ve içecek ikramında bulundu.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 09:00
  1. Gaziantep
  2. Şanlıurfa
  3. kaçak
  4. afgan
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